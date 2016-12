Klassiker "Der kleine Lord" siegt bei Jung und Alt

© ARD Degeto

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch "Der kleine Lord". Der bescherte dem Ersten mit über sechs Millionen Zuschauern einen tollen Abend. Bei RTL taten sich Günther Jauch und Thomas Gottschalk unterdessen äußerst schwer.

Die Weihnachtszeit erreicht ihren Höhepunkt, traditionell gehört dazu für viele Zuschauer auch "Der kleine Lord", der wie immer vor Weihnachten im Ersten lief und dort für richtig starke Quoten sorgte. 6,15 Millionen Zuschauer schalteten den Film ein, womit sich "Der kleine Lord" im Anschluss an den "Brennpunkt", der 5,75 Millionen Zuschauer informierte, den Tagessieg sicherte. Stolze 18,6 Prozent kann Das Erste vorweisen und sich auch über den Sieg in der Zielgruppe freuen, wo 1,56 Millionen Zuschauer den Klassiker einschalteten. Das entspricht genau vierzehn Prozent aller Zuschauer.

Wacker lief es für Das Erste auch noch am späten Abend, wo die am Montagabend terrorbedingt abgebrochene XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" nachgeholt wurde. Für Top-Quoten wie zur besten Sendezeit reichte es zwar nicht mehr, immerhin schalteten aber noch 2,20 Millionen Zuschauer ein. Das Erste erreichte damit noch 11,7 Prozent. In der jungen Zielgruppe sahen 610.000 Zuschauer die Show, deren erste Stunde bereits am Montag gesendet wurde. Mit 8,4 Prozent darf man entsprechend zufrieden sein.

Ein weniger glückliches Händchen bewies derweil RTL mit der bereits vorab aufgezeichneten Weihnachtsausgabe von "Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle". 3,01 Millionen Zuschauer konnten sich für die XXL-Show erwärmen, Jauch und Gottschalk einen neuen Tiefstwert aufstellten. RTL erreichte mit der Show zehneinhalb Prozent. In der Zielgruppe schalteten durchschnittlich 1,09 Millionen Zuschauer ein. Auch hier hagelte es mit 10,9 Prozent einen neuen Tiefstwert. Zum Vergleich: Die vergangene Ausgabe im November erreichte noch 16,2 Prozent.

Insgesamt musste sich RTL damit übrigens auch hinter dem ZDF einordnen. "Die Chefin" brachte es dort auf stolze 5,09 Millionen Zuschauer und 15,4 Prozent, während die "SOKO Leipzig" vor 4,51 Millionen Zuschauern ermittelte und damit 13,7 Prozent erreichte. In der Zielgruppe lief es mit zunächst 920.000 Zuschauern und 8,4 Prozent für "Die Chefin" sowie 800.000 Zuschauern bei der "SOKO Leipzig" ebenfalls mehr als ordentlich.

Christine Urspruch legte zum Staffelfinale als "Dr. Klein" unterdessen noch einmal spürbar zu. 3,99 Millionen Zuschauer sahen die letzte Folge der dritten Staffel, was einem Staffelbestwert entspricht. In der Zielgruppe lief es mit 750.000 Zuschauern und 8,2 Prozent so gut wie seit den ersten Folgen der Serie nicht mehr. Im Schnitt sahen 3,37 Millionen Zuschauer die dritte Staffel und damit fast genauso viele wie die zweite Staffel im vergangenen Jahr.

Zuschauer-Trend: Dr. Klein