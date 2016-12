Nur wenige feiern mit Katzenberger Weihnachten

© RTL II/Magdalena Possert

Nachdem die Live-Hochzeit von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Sommer grandiose Quoten holte, suchte man bei RTL II nach einem weiteren Live-Event mit den beiden. Die Einladung zum Weihnachtsfest nahmen aber nicht viele an.

2,6 Millionen Zuschauer insgesamt, über 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und die Marktführung am Samstagabend - die Live-Hochzeit im Sommer machte Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis zu den größten Quoten-Stars von RTL II in diesem Jahr. Die Idee, die beiden an Heiligabend erneut live auf Sendung zu schicken, war hingegen deutlich weniger zugkräftig. Obwohl anderswo weitgehend aus der Konserve gesendet wurde, entschieden sich nur wenige, das Weihnachtsfest mit Katzenberger & Co. zu verbringen.

So erreichte die dreistündige Live-Show am Samstagabend nur einen Marktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - damit bildete RTL II das Schlusslicht unter den großen acht Sendern. 620.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum 3,0 Prozent Marktanteil entsprach. Dabei gab es einen sehr erfolgreichen Vorlauf: "Verrückte Weihnachten" holte am Vorabend bei RTL II nämlich einen Marktanteil von 8,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. 910.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Wer an Heiligabend keinen Film sehen wollte, aber trotzdem den Fernseher anschaltete, entschied sich dann aber lieber für "Heiligabend mit Carmen Nebel". 2,54 Millionen Zuschauer wurden hier gezählt, etwas weniger als im vergangenen Jahr. Der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die Carmen-Nebel-Show einen besseren Stand und lag bei 4,6 Prozent Marktanteil.