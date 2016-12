Super RTL: Tom und Jerry sorgen für gute Quoten

© Warner Bros.

Super RTL hat am Sonntag lange auf "Tom und Jerry" gesetzt und dabei richtig starke Quoten eingefahren, auch "Alvin und die Chipmunks" liefen zuvor sehr gut. In der Primetime mischte dann aber auch der Disney Channel mit.

Weihnachten ist das Jahr der Klassiker, die "Kevin"- und "Michel"-Filme sorgen stets für richtig gute Quoten, sei es in der Daytime oder zur besten Sendezeit. Aber auch einige Zeichentrick-Klassiker kommen zu Weihnachten offenbar sehr gut an: "Tom und Jerry" schwang sich am Sonntagvorabend in ungewohnte Höhen auf. So setzte Super RTL ab 17:30 bis zur Primetime auf den Kinder-Klassiker und verzeichnete richtig starke Werte. Schon zum Auftakt waren 450.000 Zuschauer mit dabei und sorgten für 2,3 bei allen und 2,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern.

Im Verlaufe des Vorabends kletterten Reichweiten und Marktanteile immer weiter, so wurde bei den Marktanteilen schnell die Marke von 3,0 Prozent durchbrochen, gegen 18 Uhr sahen dann sogar 740.000 Menschen zu, was 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entsprach. Die Marktanteile schwankten danach zwischen 2,3 und 3,8 Prozent, ehe es kurz vor 20:15 Uhr noch einmal auf mehr als 4,0 Prozent nach oben ging. Schon am Nachmittag kamen "Alvin und die Chipmunks" zunächst mit drei Folgen auf mehr als 3,0 Prozent Marktanteil und sorgten damit für gute Quoten, drei weitere Folgen im Anschluss fielen dann allerdings auf rund 1,6 Prozent ab.

Zur Primetime sah es für Super RTL mit "Upps! Die Pannenshow" dann zwar ebenfalls gut aus, hier kam dann aber plötzlich auch der Disney Channel mit guten Quoten um die Ecke. "Tinkerbell und die Piratenfee" lockte dort 480.000 Menschen vor die TV-Geräte, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das 2,5 Prozent Marktanteil. "Peter Pan" musste sich im Anschluss mit nur 270.000 Zuschauern und 1,2 Prozent begnügen. "Upps!" erreichte mit der ersten Folge 610.000 Menschen und 2,4 Prozent, Folge zwei steigerte sich sogar auf 2,7 Prozent Marktanteil.

Probleme hatte derweil RTLplus mit seinen Serien-Klassikern. "Medicopter 117" erreichte zur besten Sendezeit nur 120.000 und 90.000 Zuschauer und mit beiden Folgen 0,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zwei Folgen von "Dr. Stefan Frank" blieben im Anschluss sogar bei nur 0,2 Prozent hängen, die Reichweiten lagen bei 60.000 und 80.000.