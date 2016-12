"Tatort" schippert am "Traumschiff" vorbei

© ARD Degeto/BR/Walter Wehner

Das Erste hat am 2. Weihnachtsfeiertag in der Primetime die meisten Zuschauer angelockt, mehr als sechs Millionen Menschen sahen den "Tatort". Aber auch beim ZDF kann man mit dem "Traumschiff" zufrieden sein, beide Formate punkteten beim jungen Publikum.

Während die ARD den für Neujahr geplanten Terror-"Tatort" nun doch kurzerhand verschoben hat (DWDL.de berichtete), sah man in dem am Montag gezeigten Film der Krimi-Reihe offenkundig keine Probleme. "Tatort: Klingelingeling" (München) hat sich mit 6,73 Millionen Zuschauern auch prompt den Primetime-Sieg gesichert, nur die "Tagesschau" hatte um 20 Uhr mit 7,42 Millionen Zuschauern eine noch höhere Reichweite. Das bedeutete dann auch den doppelten Tagessieg für den Sender. Die "Tagesschau" erreichte 24,1 Prozent Marktanteil, der "Tatort" 19,5 Prozent.

Das ZDF hatte mit seinem "Traumschiff" das Nachsehen, kann sich aber dennoch über 5,94 Millionen Zuschauer und ebenfalls sehr gute 17,3 Prozent Marktanteil freuen. Beide Formate kamen auch bei den jungen Zuschauern sehr gut an: Der Weihnachts-"Tatort" erreichte 15,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und musste sich mit seinen 1,80 Millionen Zuschauern in diesem Alter nur RTL geschlagen geben. "Das Traumschiff" erreichte immerhin 1,24 Millionen Zuschauer in diesem Alter und 10,4 Prozent.

Im Anschluss drehten sich die Vorzeichen um: Während das ZDF mit "Kreuzfahrt ins Glück" thematisch ähnlich weiter sendete und damit noch 5,30 Millionen Menschen unterhielt, rutschte der zweite Teil von "Mörderisches Tal - Pregau" im Ersten auf 2,97 Millionen Zuschauer ab. "Pregau" kam damit nur noch auf 10,1 Prozent Marktanteil. Zur Erinnerung: Der erste Teil erreichte am 1. Weihnachtsfeiertag ebenfalls nur 2,79 Millionen Zuschauer und 9,5 Prozent. Für die "Kreuzfahrt ins Glück" lief es nun mit 18,1 Prozent deutlich besser, auch beim jungen Publikum sah es mit 11,0 Prozent sehr gut aus.

Am Vorabend blickte das ZDF in "Album 2016 - Bilder eines Jahres" noch einmal auf die vergangenen zwölf Monate zurück und erreichte damit 3,60 Millionen Zuschauer ab 19:15 Uhr. Der Marktanteil betrug gute 13,0 Prozent. Im Ersten war zur gleichen Zeit die Doku "Die Windsors - 100 turbulente Jahre" zu sehen, die allerdings nur von 3,11 Millionen Zuschauern gesehen wurde und damit auf 11,7 Prozent kam. Dafür erzielte Das Erste den restlichen Tag, anders als das ZDF, fast durchgängig zweistellige Marktanteile. Die Tagesmarktanteile lagen letztendlich mit 12,3 Prozent (ZDF) und 12,2 Prozent (Das Erste) dicht beieinander.