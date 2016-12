RTL und ProSieben punkten abends, Sat.1 tagsüber

© RTL/Disney

Mit der "Eiskönigin" hat sich RTL am 2. Weihnachtsfeiertag den Tagessieg beim jungen Publikum gesichert, auch für ProSieben lief es dank "Der Herr der Ringe" gut. Sat.1 erzielte in der Primetime nur einstellige Marktanteile, zeigte aber in der Daytime eine gute Leistung.

Da hatte selbst der "Tatort" keine Chance: 2,49 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren haben sich am 2. Weihnachtsfeiertag die Free-TV-Premiere von "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" bei RTL angesehen. Das entsprach einem Marktanteil von 20,9 Prozent. Insgesamt schalteten 4,43 Millionen Menschen ein. Für das im Anschluss gezeigte zehnminütige Special ("Die Eiskönigin: Party-Fieber") sah es mit 4,65 Millionen Zuschauern und 22,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar noch etwas besser aus.

ProSieben erreichte mit "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" aus dem Jahr 2003 und in der unzähligsten Wiederholung ebenfalls noch recht ansehnliche Werte. 1,44 Millionen junge Zuschauer bescherten dem Sender 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt kam der Film auf 2,27 Millionen Zuschauer. Und während ProSieben die Zuschauer danach noch recht gut halten konnte, ging es für RTL bergab. "Captain America: The First Avenger" wollten ab Mitternacht bei ProSieben noch 780.000 Menschen sehen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 14,4 Prozent. Bei RTL rutschte "Nachts im Museum 2" auf 1,61 Millionen Zuschauer und 11,3 Prozent ab. "Dragonheart" fiel nach Mitternacht sogar auf 7,3 Prozent.

Sat.1 verfehlte zur besten Sendezeit einen zweistelligen Marktanteil, was angesichts von "Independence Day" aber nicht sonderlich überrascht. Dafür sahen aber doch noch 2,02 Millionen Menschen zu und sorgten so für solide 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Shooter" steigerte sich danach sogar noch auf 12,2 Prozent. Richtig gut lief es für Sat.1 aber am Nachmittag dank der "Kevin"-Filme. Schon an Heiligabend dominierten die ja die Primetime, nun sorgten sie noch einmal für starke 13,5 und 15,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Keine andere Sendung erzielte am Montag in Sat.1 noch höhere Marktanteile.

In den Tagescharts erzielten sowohl RTL, als auch ProSieben und Sat.1 zweistellige Marktanteile. Mit einem Tagesmarktanteil von 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich ProSieben hier an die Spitze, RTL (10,4 Prozent) und Sat.1 (10,1 Prozent) landeten auf den Plätzen zwei und drei. Das Erste und das ZDF erzielten jeweils 8,3 Prozent und setzten sich damit vor Vox, kabel eins und RTL II.