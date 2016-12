RTL II kommt unter die Räder, ZDFneo stark

© RTL II

Die meiste Zeit über lagen die Reichweiten und Marktanteile am Montag bei RTL II im enttäuschenden Bereich, vor allem in der Primetime. Dort präsentierte sich ZDFneo solide, am späten Abend drehte der Sender mit "Inspector Barnaby" dann so richtig auf.

Mit einem Tagesmarktanteil von 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ist RTL II am Montag der mit Abstand schwächste Sender der großen acht Kanäle gewesen. Vor allem in der Primetime zeigte der Sender am 2. Weihnachtsfeiertag eine schwache Leistung: Der Abenteuer-Film "Kon-Tiki" erreichte nur 750.000 Zuschauer, 300.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei schlappen 2,6 Prozent. "The Grey - Unter Wölfen" performte im Anschluss mit 3,6 Prozent nicht viel besser.

Besser lief es da schon für Vox, das mit "Tatsächlich… Liebe" immerhin 1,23 Millionen Menschen zum Einschalten bewegen konnte, das entsprach 6,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Kabel eins blieb mit dem Film "Die Glücksritter" bei 5,4 Prozent hängen, auch wenn man insgesamt mit 1,21 Millionen Zuschauern auf einem Niveau mit Vox lag.

Sehr zufrieden sein kann man unterdessen bei ZDFneo: Dort sahen sich 870.000 Menschen zur besten Sendezeit "Lewis" an, der kleine Sender hatte damit sogar mehr Zuschauer als RTL II. Der Marktanteil lag bei guten 2,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 1,3 Prozent aber nicht ganz so rund. "Inspector Barnaby" erreichte im Anschluss mit der ersten Folge sogar 1,20 Millionen Zuschauer und 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum, mit Folge zwei holte ZDFneo ebenfalls sehr gute 3,5 Prozent. Und mit der Krimiserie stiegen auch die Marktanteile bei den jungen Zuschauern: Mit den erzielten 2,6 und 2,1 Prozent kann man beim Sender jedenfalls zufrieden sein.