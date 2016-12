Das Erste gegen ZDF: Krimi schlägt Komödie

© ARD

Das ZDF hat am Dienstag versucht, mit einer Komödie zur besten Sendezeit zu punkten. Insgesamt schalteten zwar nicht so viele Menschen ein, dafür lief es beim jungen Publikum gut. Später punktete Markus Lanz. Den Tagessieg holte sich Das Erste mit einem Krimi.

Doppelter Krimi-Sieg am Dienstag: 5,18 Millionen Menschen haben sich gestern zur besten Sendezeit "Nord bei Nordwest - Der wilde Sven" im Ersten angesehen und dem Sender damit den Tagessieg beschert, der Marktanteil lag bei starken 15,3 Prozent. Knapp dahinter: Die "Rosenheim-Cops" aus dem ZDF-Vorabend mit 5,16 Millionen Zuschauern und sogar 17,5 Prozent Marktanteil.





In der Primetime musste sich das ZDF allerdings mit etwas weniger begnügen: Hier unterhielt die Komödie "Last Vegas" nur 3,32 Millionen Menschen, was 9,8 Prozent Marktanteil entsprach. Dafür lief es beim jungen Publikum mit 8,4 Prozent rund, 980.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Damit musste sich das ZDF am Dienstag nur RTL und ProSieben geschlagen geben. Doch auch der Krimi im Ersten erreichte mit 970.000 jungen Zuschauern gute 8,4 Prozent.

Mit dem dritten Teil von "Mörderisches Tal - Pregau" erreichte Das Erste später noch 3,01 Millionen Zuschauer und 10,6 Prozent Marktanteil - die ersten beiden Teile sahen weniger Menschen. Dennoch gingen natürlich mehr als zwei Millionen Zuschauer verloren, da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Anders dagegen das ZDF: Hier lockte die Hommage-Sendung von Markus Lanz zu Ehren der vielen verstorbenen Persönlichkeiten des Jahres noch 2,90 Millionen Menschen an. Das sorgte ab 22:20 Uhr für 14,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 8,5 Prozent gut.

Auch wenn der Spielfilm in der ZDF-Primetime bei einstelligen Marktanteilen hängen blieb, brachte es der Sender am Dienstag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 13,4 Prozent. Möglich macht das die starke Daytime und der sehr gut laufende Vorabend. Das Erste erreichte auf Rang zwei 10,1 Prozent.