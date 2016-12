Tele 5 punktet mit Kalkofes Jahresrückblick

© Tele 5

Unter dem in vielen Punkten passenden Titel "Fresse 2016" hat Oliver Kalkofe am Dienstag auf das Jahr 2016 zurückgeblickt. Die Reichweiten und Marktanteile waren für Tele 5 gut. Doch auch bei ZDFneo und Sixx verzeichnete man gute Werte.

An Jahresrückblicken mangelt es im deutschen Fernsehen nun wirklich nicht. Oliver Kalkofe hat seinen persönlichen Jahresrückblick am Dienstag auf Tele 5 veranstaltet: 400.000 Zuschauer ab drei Jahren sahen sich den auch an, "Fresse 2016" kam damit auf 1,2 Prozent Marktanteil und lag leicht über dem Senderschnitt von Tele 5. Beim jungen Publikum reichten 220.000 Zuschauer zu guten 1,9 Prozent. Normalerweise kommt Tele 5 in beiden Zuschauergruppen auf etwa 1,0 Prozent.

Gut lief es am Dienstagabend aber nicht nur für Tele 5: ZDFneo unterhielt mit "Lewis" zunächst 1,01 Millionen Menschen und holte damit schon 3,0 Prozent Marktanteil. "Wilsberg" kam im Anschluss sogar auf noch deutlich bessere 1,43 Millionen Zuschauer und 5,2 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 1,8 und 2,9 Prozent gut für beide Formate.

Auch bei Sixx hat man heute allen Grund zur Freude: Mit dem Spielfilm "Er steht einfach nicht auf dich" unterhielt der Sender am Dienstag 340.000 Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 2,1 Prozent. Diesen Wert holte im Anschluss ebenfalls der zweite Film, "Wer ist die Braut?". Insgesamt schalteten hier 220.000 Menschen ein. Normalerweise erzielt Sixx Werte von etwa 1,3 Prozent.