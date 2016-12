WDR-Cowboy enttäuscht, ZDFneo ärgert die Großen

© WDR/Willi Weber

Mit seiner neuen Comedyserie "Der letzte Cowboy" war dem WDR Fernsehen an den zurückliegenden Tagen kein Quoten-Glück beschieden. Für ZDFneo lief's dagegen umso besser: Dank "Wilsberg" lag der Sender noch vor ProSieben und Sat.1.

An drei Tagen in Folge strahlte das WDR Fernsehen die neue Comedyserie "Der letzte Cowboy" über das Leben eines Staubsaugervertreters aus. Beim Publikum stieß diese Sonderprogrammierung allerdings von Beginn auf nicht allzu viel Gegenliebe. Nachdem schon die erste Folge am Montagabend von nur 150.000 Zuschauern gesehen wurden, bewegten sich die letzten beiden Episoden ebenfalls auf dieser Flughöhe. So waren auch am Mittwoch ab 22:10 Uhr wieder lediglich 150.000 Zuschauer dabei, das Staffel-Finale brachte es anschließend auf 160.000 Zuschauer.

Entsprechend überschaubar fielen die Marktanteile aus: Während der WDR beim Gesamtpublikum auf Werte von 0,6 und 0,7 Prozent kam, reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen sogar nur für 0,3 beziehungsweise 0,5 Prozent. Selbst im Sendegebiet verzeichnete "Der letzte Cowboy" kaum Fans: Mit teils weniger als zwei Prozent Marktanteil ging die Serie letztlich auch im Westen baden. Zuvor taten sich schon "Die Mockridges" schwer: Mehr als ein Marktanteil von 3,5 Prozent war im Westen nicht drin, bundesweit kam die "Knallerfamilie" auf 330.000 Zuschauer sowie 1,1 Prozent Marktanteil.

Doch auch im NDR Fernsehen lief am Mittwochabend nicht alles nach Plan: Konnte die neue Rateshow "Wer 3x lügt" mit Jürgen von der Lippe bei ihrer Premiere am Dienstag noch 990.000 Zuschauer vor den Fernseher locken, so waren bei der zweiten Ausgabe einen Tag später gerade mal noch 400.000 Zuschauer dabei. Im Norden sank der Marktanteil von fast zehn auf lediglich 5,1 Prozent - eine ziemlich ernüchternde Entwicklung. Bundesweit belief sich der Marktanteil übrigens auf 1,5 Prozent, während die Sendung beim jungen Publikum nicht über 0,6 Prozent hinauskam.

Allen Grund zur Freude gibt es dagegen bei ZDFneo, wo man dem Publikum am Mittwoch die doppelte "Wilsberg"-Portion servierte. 1,72 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil um 20:15 Uhr auf starke 5,3 Prozent und sorgten dafür, dass der kleine Sender eine höhere Reichweite verbuchte als ProSieben und Sat.1 mit ihren Filmen. Eine weitere Folge hielt danach noch 1,52 Millionen vor dem Fernseher. Gefragt war die Krimireihe zudem bei den 14- bis 49-Jährigen: Hier beliefen sich die Marktanteile auf 3,2 und 3,7 Prozent. Später war zudem noch der Spielfilm "Eine ungeliebte Frau" mit 760.000 Zuschauern sowie 5,2 Prozent Marktanteil sehr erfolgreich.