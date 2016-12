Darts-WM und Animes lassen kleine Sender jubeln

© Sport1

Seit dem Weihnachtsfest kann die Darts-WM bei Sport1 noch einmal einen kräftigen Quoten-Schub für sich verbuchen. Die Marktanteile lagen am Mittwoch konstant bei mehr als vier Prozent. ProSieben Maxx drehte indes mit Anime-Serien auf.

Die Darts-WM nimmt Fahrt auf - das gilt nicht nur für die Partien, sondern auch für die Quoten. Am Mittwochabend verfolgten im Schnitt 720.000 Zuschauer und in der Spitze mehr als eine Million Zuschauer die abendliche Live-Übertragung der Spiele aus London, sodass sich Sport1 schon beim Gesamtpublikum über einen sehr guten Marktanteil von 2,6 Prozent freuen konnte. Damit waren über den gesamten Abend hinweg noch ein paar Zuschauer mehr dabei als am Abend zuvor. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf starke 4,2 Prozent, nachdem am Dienstag bereits 4,3 Prozent erzielt werden konnten.

Sport1 war damit beim jungen Publikum abends der Größte unter den kleinen Sendern. Zum Vergleich: DMAX bewegte sich mit seinen Reality-Formaten ebenso wie RTL Nitro durchweg bei weniger als zwei Prozent und auch der Spielfilm "Stadt der Engel" konnte bei Sixx mit 420.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 1,9 Prozent in der Zielgruppe nicht mithalten. Neben Sport1 stießen einzig ZDFneo und Super RTL in höhere Sphären vor: So steigerten sich vier "Dr. House"-Wiederholungen bei Super RTL im Laufe des Abends auf bis zu 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Weil Sport1 nicht nur am Abend auf die Darts-WM setzte, sondern schon ab 13:30 Uhr mit seinen Übertragungen startete, wusste der Sender letztlich aber auch tagsüber auf ganzer Linie zu überzeugen. Hier belief sich der Marktanteil bereits auf hervorragende 4,6 Prozent - offensichtlich wollten viele sehen, wie sich der deutsche Starter Max Hopp schlug. Bei dessen Niederlage sowie den übrigen Partien der Nachmittags-Session waren im Schnitt übrigens 370.000 Zuschauer dabei. Darts sei Dank fiel letztlich dann auch der Tagesmarktanteil stark aus: Mit 2,7 Prozent lag Sport1 am Mittwoch in der Zielgruppe deutlich vor der Konkurrenz.

Zufrieden sein kann man aber auch bei ProSieben Maxx, wo sich der Tagesmarktanteil mit 1,5 Prozent ebenfalls deutlich über den Normalwerten bewegte. Zurückzuführen ist das letztlich nicht zuletzt auf die Anime-Fans: Die sorgten dafür, dass "One Piece" bereits am Vorabend auf stolze 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam - am späten Abend steigerte sich die Serie sogar auf 2,6 Prozent. Insgesamt waren ab 22:20 Uhr im Schnitt 200.000 Zuschauer dabei. Die blieben nach Mitternacht auch für "High School DxD" dran. Die Folge war ein herausragender Marktanteil von 4,7 Prozent.