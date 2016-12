"SOKO Wien" schlägt Plasbergs Jahres-Quiz

© NDR/Max Kohr

Das ZDF schickte am Donnerstagabend seine "SOKO Wien" erstmals zum Ermitteln in die Primetime - und konnte damit prompt "2016 - Das Quiz" hinter sich lassen. Während Plasbergs Quiz trotzdem ein Erfolg blieb, tat sich Olli Dittrichs "TV-Zyklus" danach sehr schwer.

Es gehört inzwischen schon zur Tradition: Immer kurz vor Jahresende lässt Frank Plasberg im Ersten das Jahr nochmal in Quiz-Form Revue passieren. Und während die klassischen Jahresrückblicke in den letzten Jahren sukzessive Zuschauer verloren, blieb die Quiz-Variante stark. Auch in diesem Jahr sah es nicht schlecht aus: 5,62 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet - das waren zwar rund 300.000 weniger als im vergangenen Jahr und sogar 650.000 weniger als noch vor zwei Jahren, der Marktanteil lag aber trotzdem bei starken 18,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Interessanterweise gelang es Dem Ersten damit, den Primetime-Sieg bei den Jüngeren zu erreichen - doch beim Gesamtpublikum musste man sich in diesem Jahr geschlagen geben. Dort hatte nämlich das ZDF mit dem ersten Primetime-Ausflug der sonst am Vorabend beheimateten "SOKO Wien" die Nase vorn. Der Krimi zog sogar 5,9 Millionen Zuschauer an. Dass der Marktanteil beim Gesamtpublikum mit 18,3 Prozent niedriger lag als bei Plasbergs Quiz, lässt sich durch die deutlich kürzere Sendezeit erklären. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte der Film im ZDF 9,2 Prozent Marktanteil und lag somit auch bei den Jüngeren klar über dem Senderschnitt.

Einige ZDF-Zuschauer dürften am späteren Abend dann wohl zu "2016 - Das Quiz" gewechselt sein. Das "heute-journal" kam noch auf 4,04 Millionen Zuschauer, "Terra X: Abenteuer Alaska" musste sich ab 22:15 Uhr dann mit nur noch 2,08 Millionen Zuschauern und 7,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zufrieden geben. Doch auch auf Das Erste wartete spät am Abend noch eine Enttäuschung: Das neueste Stück aus Olli Dittrichs "TV-Zyklus", die "Selbstgespräche - mit Konstantin Pfau" konnten den Schwung aus "2016 - Das Quiz" nämlich nicht nutzen und blieben mit im Schnitt nur 1,45 Millionen Zuschauern bei enttäuschenden 8,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hängen. Auch bei den Jüngeren lief es mit 5,7 Prozent Marktanteil so mau wie noch keine "TV-Zyklus"-Ausgabe zuvor.