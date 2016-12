Sport1 punktet mit Darts-WM, ZDFneo mit Nostalgie

© Sport1

Die Darts-WM bescherte Sport1 auch am Donnerstag wieder herausragende Quoten und abends fast 5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bei ZDFneo darf man über den Klassiker "Ich heirate eine Familie" jubeln.

Die Darts-WM beschert Sport1 auch in diesem Jahr wieder Abend für Abend hervorragende Quoten. Am Donnerstagabend lockte die Übertragung der 3. Runde im Schnitt 690.000 Zuschauer vor den Fernseher, in der Spitze sogar 1,26 Millionen. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für sehr gute 2,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte der Senderschnitt sogar in etwa verfünffacht werden. Herausragende 4,6 Prozent wurden hier über den Abend hinweg erzielt.

ZDFneo setzt auch diesmal zwischen den Jahren tagsüber wieder auf eine Retro-Programmierung - und tut gut daran. "Ich heirate eine Familie" erreichte am Mittag und frühen Nachmittag über mehrere Stunden Marktanteile von 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den Jüngeren war die Serie damit übrigens deutlich erfolgreicher als beim Gesamtpublikum, wo es mit bis zu 340.000 Zuschauern aber immerhin auch für Marktanteile bis 2,9 Prozent reichte. "Nesthäkchen" kam im Anschluss noch auf bis zu 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch die "Schwarzwaldklinik" lag zumindest anfänglich noch bei über 2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Sehr zufrieden mit der Primetime zeigt man sich unterdessen beim Disney Channel: Der Film "Eins und Eins macht Vier" sorgte für 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 580.000 Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet, was 1,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Super RTL hatte am Donnerstagabend hingegen seine liebe Not: "Secret Millionaire" kam um 20:15 Uhr nur auf 1,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eine zweite Folge blieb wie "Endlich zuhause" im Anschluss dann sogar bei 0,9 Prozent Marktanteil hängen. Immerhin war auf "Tom und Jerry" Verlass: Die beiden ließen den Marktanteil am Vorabend selbst bei den 14- bis 49-Jährigen auf bis zu 4,6 Prozent steigen.