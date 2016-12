"Türkisch für Anfänger"-Kinofilm zieht noch immer

© ARD Degeto/Rat Pack/Constantin Film

Die Kinoverlängerung von "Türkisch für Anfänger" kann es auch etliche Jahre nach der Premiere noch immer und sicherte dem Ersten den Tagessieg bei den jungen Zuschauern. Insgesamt landeten die ZDF-Krimis vorn, "5 gegen Jauch" bei RTL legte wieder zu.

Ganz so stark wie in der Vergangenheit war "Türkisch für Anfänger" zwar diesmal nicht, dennoch kann Das Erste die filmische Verlängerung der Serie erneut als Erfolg verbuchen: Mit 1,47 Millionen Zuschauern lief es insbesondere in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen super. "Türkisch für Anfänger" bewegte sich deutlich über Senderschnitt und sicherte sich ganz nebenbei in der Zielgruppe den Tagessieg. Insgesamt schalteten 3,90 Millionen Zuschauer den Spielfilm ein.

Das ist ohne Zweifel ein guter Wert, ganz oben spielte Das Erste damit allerdings trotzdem nicht mit. Stattdessen sicherte sich das ZDF mit der Krimischiene am Abend den Tagessieh. Alleine "Die Chefin" wurde von durchschnittlich 5,25 Millionen Zuschauern gesehen und sicherte den Mainzern damit stolze 16,2 Prozent. Die "SOKO Leipzig" verfehlte zwar die Marke von fünf Millionen Zuschauern, lief mit 4,78 Millionen und 14,6 Prozent allerdings dennoch prächtig. In der Zielgruppe sahen hier 810.000 Zuschauer zu, was 7,3 Prozent entspricht. Bei "Die Chefin" waren es zuvor 100.000 Zuschauer weniger und genau sieben Prozent.

Im Vergleich zur vergangenen Ausgabe zu Monatsbeginn kann RTL unterdessen bei "5 gegen Jauch" aufatmen. Die von Oliver Pocher moderierte Quizshow konnte um rund eine halbe Million zulegen und unterhielt über den gesamten Abend hinweg im Schnitt 3,90 Millionen Zuschauer. Damit erreichten Pocher und Jauch insgesamt im Schnitt 13,8 Prozent. Beim Gesamtpublikum waren sie damit gefragter als in der Zielgruppe, wo diesmal genau dreizehn Prozent erzielt wurden. 1,28 Millionen Zuschauer schalteten die Show am Freitagabend ein, womit sie in der Zielgruppe der stärkste Verfolger des ungleich kürzeren "Türkisch für Anfänger" war.

Im Ersten tut sich derweil Matthias Opdenhövel in der abendlichen Quiz-Schiene weiterhin äußerst schwer. "Rate mal, wie alt ich bin" konnte auch nach einem Monat auf Sendung nicht zulegen und enttäuschte kurz vor dem Jahreswechsel mit nur 1,68 Millionen Zuschauern. Die Show erwies sich damit nach "Gefragt – Gejagt", das mit 2,27 Millionen Zuschauern selbst nicht auf höchstem Niveau läuft, als Abschalter und ließ den Marktanteil von 10,4 rasant auf 6,8 Prozent purzeln. In der Zielgruppe blieben die Werte immerhin stabil – nur leider auf äußerst schwachem Niveau. "Gefragt – Gejagt" unterhielt diesmal auch nur 270.000 Zuschauer und holte damit 4,2 Prozent, "Rate mal, wie alt ich bin" erzielte mit einer Viertelmillion einen Marktanteil von 3,4 Prozent.