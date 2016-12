Sat.1 punktet mit "Charlie & die Schokoladenfabrik"

© Sat.1

In diesem Jahr lief "Charlie und die Schokoladenfabrik" zwar erst nach Weihnachten, konnte kurz vor dem Jahreswechsel aber dennoch überzeugen. Anders sah es bei ProSieben aus, das am Freitag mit Spielfilmen eine Bruchlandung hinlegte.

In der Vorweihnachtszeit hat es "Charlie und die Schokoladenfabrik" in diesem Jahr nicht ins Programm geschafft, dafür war kurz vor dem Jahreswechsel bei Sat.1 noch ein Plätzchen für den modernen Weihnachtsklassiker frei. Dort lief es für den Spielfilm durchaus ordentlich: 2,06 Millionen Zuschauer entschieden sich insgesamt zur besten Sendezeit für den Streifen. In der Zielgruppe schalteten 1,12 Millionen Zuschauer ein, womit Sat.1 einen ordentlichen Marktanteil von 10,7 Prozent erzielte.

Für den Sender lief es damit deutlich besser als für den Schwesterkanal ProSieben. Der unterhielt mit "Abraham Lincoln: Vampirjäger" gerade einmal 1,25 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten nur 780.000 Zuschauer ProSieben zur besten Sendezeit ein. "Abraham Lincoln: Vampirjäger" erreichte damit lediglich miese 7,4 Prozent. "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" konnte im Anschluss dann auch nicht mehr viel retten, konnte sich aber immerhin dennoch auf 820.000 Zuschauer und 8,6 Prozent in der Zielgruppe steigern. Insgesamt schalteten 1,23 Millionen Zuschauer ein.

Am späten Abend drehte dafür RTL II auf. Nachdem es mit "Cop Out – Geladen und Entsichert" zur besten Sendezeit mit nur 430.000 Zuschauern und 4,1 Prozent noch äußerst schleppend lief, ließ "Léon – Der Profi" am späteren Abend die Zuschauerzahl in der Zielgruppe auf 600.000 klettern. RTL II erreichte mit dem Streifen tolle 7,7 Prozent und unterhielt insgesamt 1,03 Millionen Zuschauer – "Cop Out" hatte die Millionenmarke zuvor noch deutlich verfehlt und musste sich mit 870.000 Zuschauern begnügen.

Zufrieden sein darf man mit der Performance am späteren Abend auch bei ZDFneo. Die Verfilmung von Charlotte Roches Roman "Feuchtgebiete" unterhielt dort noch eine halbe Million Zuschauer, womit das zweite Zweite insgesamt gute 2,0 Prozent erreichte. In der jungen Zielgruppe schalteten 160.000 Zuschauer ein, womit ZDFneo solide 1,6 Prozent erzielte. "Dante's Peak" unterhielt zum Start in den Abend insgesamt 430.000 Zuschauer und brachte es damit auf 1,3 Prozent, "Don Jon" hielt nach "Feuchtgebiete" noch 230.000 Zuschauer bei der Stange. Richtig stark war ZDFneo aber ohnehin tagsüber, als mit "Ich heirate eine Familie . . ." in der Spitze insgesamt 340.000 Zuschauer einschalteten und selbst in der jungen Zielgruppe bis zu 3,6 Prozent erzielt wurden. Im Vorabendprogramm punktete dann auch noch "Die Schwarzwaldklinik" mit bis zu 510.000 Zuschauern und 2,0 Prozent.

Freude dürfte heute auch beim Disney Channel herrschen. Der Animationsklassiker "Aladdin" unterhielt dort zur besten Sendezeit 310.000 Zuschauer in der Zielgruppe und brachte es damit auf tolle 2,9 Prozent. Insgesamt schalteten 490.000 Zuschauer ein. 340.000 blieben dann im Anschluss auch bei der Wiederholung von "Eins und eins macht vier" noch dran. In der Primetime begegnete der Disney Channel dem Konkurrenten Super RTL übrigens auf Augenhöhe: Auch die Kölner erreichten mit "Die Legende der Wächter" 310.000 Zuschauer und 2,9 Prozent. Insgesamt lief es für den Film mit 650.000 Zuschauern und genau zwei Prozent aber etwas besser.