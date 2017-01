"BTN", Mr. Bean und 3sat zum Jahreswechsel gefragt

© RTL II

Die Crew von "Berlin - Tag & Nacht" war am Silvesterabend für RTL II unterwegs und konnte vor allem am späten Abend ihre Fans vor den Fernseher locken. Vox punktete dagegen tagsüber mit Musik. Auch "Mr. Bean" und 3sat waren beliebt.

Nachdem Daniela Katzenberger ihr Weihnachtsfest mit den RTL-II-Zuschauern teilen musste, schickte der Sender am Silvesterabend die Crew von "Berlin - Tag & Nacht" auf Sendung und fuhr damit alles in allem durchaus gut. Weil die Quoten in verschiedenen Einzelteilen ausgewiesen werden, zeigt sich allerdings, dass nicht alle Zuschauer vom Anfang bis zum Ende am Ball blieben. Während innerhalb der ersten Stunde 690.000 Zuschauer und ein ordentlicher Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe gezählt wurden, waren später zeitweise nur 570.000 Zuschauer dabei.

Ab 22:52 Uhr ging der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen vorübergehend auf magere 4,9 Prozent zurück - doch pünktlich zum Jahreswechsel zog das Interesse wieder spürbar an. Zu diesem Zeitpunkt schnellte die Reichweite auf eine Million Zuschauer nach oben und auch der Marktanteil konnte sich zu diesem Zeitpunkt mit 7,8 Prozent wahrlich sehen lassen. RTL II lag damit am späten Abend weit vor ProSieben und Sat.1, die an Silvester keine besonderen Anstrengungen unternahmen und stattdessen mit dem Spielfilm "Abraham Lincoln: Vampirjäger" und der Sketch-Comedy "Knallerfrauen" lediglich Marktanteile um drei Prozent verbuchten.

Auch kabel eins hatte am letzten Abend des Jahres aus Quotensicht nichts zu melden: Mit dem gewohnten Krimi-Programm lag der Sender zumeist bei weniger als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch Vox blieb um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "Happy New Year" recht glücklos und kam nicht über einen Marktanteil von 5,5 Prozent hinaus. Tagsüber war der Sender dagegen mit seiner Nonstop-Programmierung von "100 Songs, die die Welt bewegten" überaus erfolgreich unterwegs: Am Nachmittag schalteten bis zu 1,40 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil zog zwischenzeitlich auf starke 11,5 Prozent an.

Ein beachtlicher Erfolg gelang zudem 3sat, das mit seinem traditionellen Schwerpunkt "Pop around the Clock" auf einen starken Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent kam und damit auf Augenhöhe mit RTL II lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's mit 2,7 Prozent zudem kaum schlechter. Aber auch "Mr. Bean" traf am Silvesterabend den Geschmack des Publikums: Bis zu 890.000 Zuschauer sahen den Klassiker bei Super RTL, wo der Marktanteil auf bis zu 5,7 Prozent in der Zielgruppe anzog.