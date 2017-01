"Traumschiff" siegt gegen "Polizeiruf" im Ersten

© ZDF/Dirk Bartling

Der kurzfristige Wechsel vom "Tatort" auf den tendentiell stets etwas schwächeren "Polizeiruf" ermöglichte dem ZDF, in diesem Jahr mit dem "Traumschiff" den Primetime-Sieg wieder zurückzuholen. Auch die "Kreuzfahrt ins Glück" lief prächtig.

Zwei Jahre lang musste das ZDF den Primetime-Sieg an Neujahr dem "Tatort" im Ersten überlassen, in diesem Jahr lag das "Traumschiff" wieder vorn - was allerdings wohl vor allem der kurzfristigen Programmänderung der ARD zu verdanken ist. Weil man den eigentlich geplanten Terror-"Tatort nochmal verschob, lief diesmal der "Polizeiruf 110: Angst heiligt die Mittel" - und die "Polizeiruf"-Reihe spricht generell etwas weniger Zuschauer an als ein typischer "Tatort".

Das Rennen um den Sieg war trotzdem eng: 7,26 Millionen Zuschauer schalteten das "Traumschiff" ein, was die höchste Reichweite für die Reihe seit zwei Jahren war. Der Marktanteil belief sich auf 19,3 Prozent beim Gesamtpublikum und ebenfalls erfreuliche 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Den "Polizeiruf" wollten 7,02 Millionen Zuschauer sehen, was 18,6 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der ARD-Krimi allerdings mit 13,2 Prozent Marktanteil knapp vorn. Sowohl "Polizeiruf" als auch "Traumschiff" waren beim jüngeren Publikum übrigens damit erfolgreicher als die private Konkurrenz.

Das ZDF tat einmal mehr gut daran, im Anschluss ans "Traumschiff" auf hoher See zu verweilen: Die "Kreuzfahrt ins Glück" hielt 5,53 Millionen Zuschauer im ZDF, der Marktanteil blieb bei starken 18,9 Prozent beim Gesamtpbulikum und 12,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Kommissar Maigret" im Ersten tat sich hingegen deutlich schwerer, die Krimifans zu halten. Mit 3,31 Millionen Zuschauern waren nicht mehr als 11,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 5,0 Prozent Marktanteil erzielt. Das Erste kann sich aber damit trösten, dass die meistgesehene Sendung des Tages trotzdem eine ARD-Sendung war: Die "Tagesschau" hatte um 20 Uhr bereits 7,54 Millionen Zuschauer allein im Ersten - all jene, die die Dritten, 3sat oder Phoenix eingeschaltet hatten, gar nicht mitgerechnet.

Am Nachmittag konnte Das Erste zudem bereits mit der Vierschanzentournee 5,45 Millionen Zuschauer anlocken - was allerdings rund eine Million weniger waren als beim Neujahrsspringen im vergangenen Jahr. Der Marktanteil lag trotzdem bei sehr guten 24,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 13,3 Prozent Marktanteil erreicht.