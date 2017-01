RTL-Nabelschau setzt sich gegen Hollywood durch

© RTL

Sowohl ProSieben als auch Sat.1 setzten an Neujahr auf Premieren aus Hollywood - mehr als Mittelmaß war damit aber nicht zu holen. RTL fuhr mit "den größten RTL-Momenten aller Zeiten" besser, dafür enttäuschten "Life! Dumm gelaufen" und "Winnetou"

Nein, besonders glorreich ließ sich das neue Jahr 2017 für die drei großen Privatsender nicht an: RTL erreichte an Neujahr einen Tagesmarktanteil von 10,3 Prozent, ProSieben kam auf 9,2 Prozent, Sat.1 erzielte 8,6 Prozent - alles nicht gerade glanzvolle Werte. Und in der Primetime machten der "Polizeiruf" im Ersten und das "Traumschiff" im ZDF den Sieg nicht nur beim Gesamtpublikum unter sich aus, sondern lagen beide auch bei den 14- bis 49-Jährigen noch vor der stärksten privaten Konkurrenz, zumindest was die Durchschnittsreichweite angeht.

Stärkster Verfolger war RTL, das anlässlich seines 33. Geburtstages nochmal "Die größten RTL-Momente aller Zeiten" Revue passieren ließ. Die fast vierstündige Sendung erreichte immerhin ordentliche 14,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 3,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit waren die alten RTL-Ausschnitte in jedem Fall gefragter als die Hollywood-Filme bei der Konkurrenz.

Denn obwohl sowohl ProSieben als auch Sat.1 eine Free-TV-Premiere ins Rennen schickten, blieben beide Sender eher blass. "Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal" lag bei Sat.1 mit 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zwar über dem Senderschnitt, man schaut aber bei Sat.1 besser nicht auf die Quoten, die die Premiere der ersten beiden Teile einst erreichten. Die lagen bei Teil 1 2009 noch bei fast 36 Prozent, bei Teil 2 2011 bei knapp 24 Prozent. Auf ähnlichem Niveau wie Sat.1 lag auch ProSieben, das mit der 2014er-Version von "Godzilla" einen Marktanteil von 10,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe erzielte.

Ganz schlechte Nachrichten gab's unterdessen für RTL aus der Daytime. Dort wurden nochmal alle drei Winnetou-Filme wiederholt. Schon der erste holte am Mittag aber nur 7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Das Geheimnis vom Silbersee" blieb danach bei 5,8 Prozent Marktanteil hängen, "Der letzte Kampf" stellte mit nur noch 5,0 Prozent dann ab 16:20 Uhr wie schon bei der Erstausstrahlung den Tiefpunkt dar. Enttäuschend lief es später dann auch für das in den Vorabend zurückbeorderte "Life! Dumm gelaufen": Die traditionelle Pannenshow zu Jahresbeginn lief mit 12,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch schwächer als in den vergangenen Jahren, als die Verlegung auf 20:15 Uhr schon Marktanteile gekostet hatte. Zur Erinnerung: Die letzte Vorabend-Ausstrahlung vor vier Jahren hatte RTL noch 22 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe beschert.