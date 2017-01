"Miss Marple" lässt kabel eins auch 2017 jubeln

© Warner Bros

Zum Start ins neue Jahr fuhr kabel eins sein stärkstes Geschütz auf: Den "Miss-Marple"-Film, der 2016 für die höchste kabel-eins-Reichweite überhaupt gesorgt hatte. Und der Film konnte erneut punkten. Ganz mies lief es diesmal für ZDFneo

Die meistgesehene kabel-eins-Sendung 2016 bei Jung und Alt war etwas überraschend der Film "Miss Marple: Der Wachsblumenstrauß" aus dem Jahr 1963. Über 2,4 Millionen Zuschauer hatten im Frühjahr eingeschaltet. An Neujahr lief er nun wieder - und holte nochmal ähnlich starke Quoten. 2,28 Millionen Zuschauer schalteten diesmal um 20:15 Uhr ein, das reichte für hervorragende 6,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte der Schwarz-Weiß-Film sogar 7,8 Prozent Marktanteil.

Im Anschluss lief dann mit "Vier Frauen und ein Mord" ein weiterer "Miss-Marple"-Film, der 1,76 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher halten konnte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg sogar noch leicht auf 6,7 Prozent an, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden noch 7,3 Prozent Marktanteil erzielt. kabel eins setzte sich in der Primetime damit in jedem Fall gegen die direkten Konkurrenten RTL II und Vox durch. Bei RTL II holte der Film "Sechs Tage, Sieben Nächte" 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Interview mit einem Vampir" mit nur 3,2 Prozent völlig versagte. Vox erzielte mit "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" einen Marktanteil von 5,4 Prozent und steigerte sich später am Abend mit "Kung Fu Panda" auf 6,1 Prozent Marktanteil.

Recht zufrieden sein wird man mit dem Start ins Jahr beim Disney Channel. "Mary Poppins" holte dort um 20:15 Uhr gute 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Allerdings ließen die "Golden Girls" im Anschluss den Marktanteil auf nur 0,2 Prozent abstürzen. Werte, die man gestern auch bei ZDFneo sah: "Wayne's World" wollten um 20:15 Uhr nur 50.000 Zuschauer sehen. Der Marktanteil lag bei 0,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Wayne's World 2" lief im Anschluss mit 60.000 Zuschauern und Marktanteilen von 0,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auch nicht viel besser.

Bei ProSieben Maxx konnte man sich wieder auf Football verlassen. Insbesondere am sehr späten Abend schossen die Marktanteile in die Höhe: Ab 0:30 Uhr wurden herausragende 5,6 Prozent Marktanteil erzielt, am Vorabend reichte es für bis zu 2,7 Prozent. Und ebenfalls nicht überraschend, aber trotzdem nicht weniger beeindruckend: Sport1 lockte mit dem Darts-Halbfinale 850.000 Zuschauer vor den Fernseher. Das entsprach beim Gesamtpublikum 3,3 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,1 Prozent Marktanteil erzielt.