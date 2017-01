"Big Bang" startet mit starken Werten in Staffel zehn

© Warner Bros. Television

"The Big Bang Theory" und kein Ende - am Montag hat ProSieben drei Stunden lang Sheldon & Co. gezeigt und damit überzeugt, vor allem der Start in die neue Staffel verlief sehr gut. Bei RTL holte "Wer wird Millionär?" die höchste Reichweite seit einem halben Jahr.

Nach dem Ende der neunten Staffel im November hat ProSieben am Montag mit der Ausstrahlung des zehnten Durchlaufs von "The Big Bang Theory" begonnen - und das Interesse der Zuschauer war wieder sehr hoch. 2,75 Millionen Zuschauer sahen sich die Auftaktfolge an, 2,18 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren. Das entsprach dann auch beim jungen Publikum einem starken Marktanteil in Höhe von 19,5 Prozent. Damit sicherte sich ProSieben zudem den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Im vergangenen Jahr verlief der Auftakt in die damals neue Staffel mit knapp drei Millionen Zuschauern und 19,8 Prozent sogar noch etwas besser.

Im Anschluss an die Erstausstrahlung zeigte der Sender noch fünf Wiederholungen der Serie und fuhr damit ebenfalls gut. Die zweite Folge des Abends erreichte noch 2,16 Millionen Zuschauer und 14,6 Prozent Marktanteil. Danach bewegten sich die Werte zwischen 11,4 und 15,1 Prozent - ein glänzender Abend für ProSieben.

Mit "The Big Bang Theory" verwies man zudem RTL in die Schranken, das mit einem Überraschungs-Special von "Wer wird Millionär?" aber immerhin 1,53 Millionen junge Zuschauer unterhielt, der Marktanteil lag bei zufriedenstellenden 13,5 Prozent. Insgesamt schalteten sogar 5,78 Millionen Menschen ein - das war die höchste Reichweite seit dem Sommer 2016. Hier landete RTL bei starken 17,0 Prozent. Davon profitierte auch "Extra", das auf 3,30 Millionen Zuschauer und 13,0 Prozent Marktanteil kam, beim jungen Publikum musste sich RTL hier mit 12,0 Prozent begnügen.

Große Probleme hat weiterhin Sat.1: Eine neue Folge von "Navy CIS" kam zur besten Sendezeit nur auf 2,23 Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei enttäuschenden 7,4 Prozent. Für "Navy CIS: New Orleans" und "Elementary" sah es im Anschluss mit 7,0 und 5,2 Prozent sogar noch schlechter aus.