"Bares für Rares" startet mit Rekord ins neue Jahr

Horst Lichter macht 2017 einfach da weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat und stellt weiter munter Rekorde auf. Bei Vox ist nun wieder "Schrankalarm" zu sehen, zum Auftakt lagen die Quoten allerdings noch unter dem Senderschnitt.

"Bares für Rares" ist 2016 ein echtes Quoten-Phänomen gewesen: Mittlerweile hat Horst Lichter sogar den "Sturm der Liebe" im Ersten abgehängt. Erst am 30. Dezember, dem letzten Tag des Jahres 2016, an dem das Format zu sehen war, erreichte die Sendung mit 3,28 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord. Den hat man nun aber schon mit der ersten Folge des neuen Jahres pulverisiert: Am Montag sahen sich 3,43 Millionen Menschen die Trödelshow an, der Marktanteil lag bei starken 22,7 Prozent. Auch beim jungen Publikum lief es mit 8,4 Prozent gut.

"Sturm der Liebe" war einmal mehr ohne Chance, doch auch die Telenovela im Ersten kam auf 2,08 Millionen Zuschauer und gute 13,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es allerdings nur zu 6,2 Prozent. Dafür erwischte "Gefragt - Gejagt" am Vorabend mit 2,76 Millionen Zuschauern und 12,2 Prozent einen guten Tag, "Morden im Norden" blieb danach aber nur bei 2,43 Millionen Zuschauern und 8,8 Prozent hängen.

Bei Vox ist seit Montag wieder der "Schrankalarm" zurück auf dem Sendeplatz um 14 Uhr, zum Auftakt hatte die Sendung aber noch Luft nach oben. 370.000 Zuschauer sahen sich die neue Folge an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 6,1 Prozent und damit unter dem Senderschnitt. Die Sendung lief damit auch rund einen Prozentpunkt schlechter als zuletzt "Mein Kind, Dein Kind" auf diesem Sendeplatz. "Shopping Queen" und "4 Hochzeiten und eine Traumreise" steigerten sich am Montag im Anschluss auf deutlich bessere 10,5 und 10,0 Prozent Marktanteil.