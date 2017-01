ProSieben kann mit "Simpsons" nichts reißen

© FOX

ProSieben hat seine Zuschauer über ihre Lieblingsfolgen der "Simpsons" abstimmen lassen und will diese nun in Marathon-Programmierungen zeigen, zum Auftakt hatte man damit aber keinen Erfolg. Sat.1 landete mit einer Komödie im zweistelligen Bereich.

Bis in den April hinein will ProSieben jeden Dienstagabend zur besten Sendezeit vier "Simpsons"-Folgen am Stück zeigen. Dafür hat man die Zuschauer aufgerufen, ihre Lieblingsfolgen der Serie in verschiedenen Kategorien zu wählen, nun werden die Episoden mit den meisten Stimmen gezeigt. Los ging es in dieser Woche mit den beliebtesten Clown-Folgen. Wirklich erfolgreich war der Sender damit aber nicht.

Keine einzige Folge erreichte mehr als 9,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, die Werte schwankten nur minimal zwischen 8,6 und 8,8 Prozent. Mehr als 1,18 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt nicht zu. Die gelbe Familie kann sich damit weiterhin auf seine treuen Fans verlassen, für gute Quoten in der Primetime ist das allerdings zu wenig. Auch eine Folge "The Big Bang Theory" blieb im Anschluss bei 8,5 Prozent hängen, ehe sich eine zweite Folge auf 10,7 Prozent steigern konnte.

Etwas besser sah es bei Sat.1 aus, wo sich 2,07 Millionen Menschen die Komödie "Irre sind männlich" ansahen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 6,3 Prozent. Da 1,08 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, reichte es in dieser Altersklasse immerhin zu 10,1 Prozent. Der Film war damit neben dem "Frühstücksfernsehen" das einzige Format bei Sat.1 am Dienstag, dass auf zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe kam. "akte20.17 spezial" rutschte im Anschluss auf 7,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum ab. Ab nächster Woche steht Claus Strunz für das Magazin vor der Kamera.