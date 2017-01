"Nord Nord Mord" klaut dem Ersten viele Zuschauer

© ZDF

Der nächste überragende Tagessieg eines ZDF-Krimis: Mehr als sieben Millionen Menschen haben sich am Dienstag "Nord Nord Mord" angesehen. Die sonst eigentlich starken ARD-Serien hatten da keine Chance, "Die Kanzlei" fiel auf ein neues Tief.

7,16 Millionen Menschen haben sich am Dienstag im Schnitt "Nord Nord Mord: Clüver und die wilde Nacht" im ZDF angesehen, die Mainzer sicherten sich damit natürlich den ungefährdeten Tagessieg. Keine andere Sendung hatte auch nur annähernd so viele Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 21,4 Prozent. Auch beim jungen Publikum lief es mit 11,9 Prozent richtig gut, hier musste sich das ZDF nur RTL und Vox geschlagen geben.

Leidtragender der ZDF-Dominanz war Das Erste, wo "Die Kanzlei" zunächst 3,88 Millionen Zuschauer unterhielt und damit auf ein neues Serientief fiel. Bislang lockte die Serie stets mehr als vier Millionen Menschen an. Eine zweite Folge steigerte sich im Anschluss immerhin wieder auf 4,17 Millionen Zuschauer. Auch der Marktanteil stieg von zunächst nur 11,5 auf später immerhin 12,7 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das Format mit 5,0 und 4,6 Prozent dagegen keine Chance.

Auch mit seinen Wintersport-Übertragungen am Nachmittag hatte Das Erste so seine Probleme. Lediglich die Vierschanzentournee wollten sich ab 14 Uhr 2,28 Millionen Menschen ansehen, was sehr guten 16,9 Prozent Marktanteil entsprach. Die anderen Übertragungen (Tour de Ski: Langlauf, Slalom Damen) blieben bei einstelligen Marktanteilen hängen. Im ZDF konnte "Bares für Rares" nach dem Rekord des Vortags zwar keinen neuen Bestwert aufstellen, mit 3,29 Millionen Zuschauern und 21,6 Prozent Marktanteil lief es aber erneut hervorragend.