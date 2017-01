Vox in erster TV-Liga, J.Lo verharrt im Quotental

© RTL

An einem eher schwach umkämpften Dienstag hat sich RTL den Primetime-Sieg in der jungen Zielgruppe gesichert, "Bones" erreichte die meisten jungen Zuschauer. Am späten Abend macht aber "Shades of Blue" weiter Probleme. Und Vox mischte ganz vorne mit.

Mit 1,44 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren hat sich "Bones" am Dienstag den Primetime-Sieg gesichert, der Marktanteil lag bei guten 13,4 Prozent. Nur "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" hatte am Vorabend noch mehr Zuschauer: 1,57 Millionen junge Zuschauer sahen die Soap, die damit auf 16,3 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt sahen sich 2,69 Millionen Menschen "Bones" an, "GZSZ" erreichte auch hier mehr und landete mit 2,93 Millionen Zuschauern vor der US-Serie. Eine "Bones"-Wiederholung fiel ab 21:15 Uhr dann auch auf 2,36 Millionen Gesamtzuschauer und 10,7 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe ab.

Noch viel größere Probleme macht bei RTL aber der Sendeplatz um 22:15 Uhr, wo "Shades of Blue" mit Jennifer Lopez im Quotentief verharrt. Nur 1,34 Millionen Menschen sahen sich die neueste Folge an, im Vergleich zu "Bones" gingen also rund eine Million Zuschauer verloren. Der Marktanteil in der Zielgruppe sackte auf 6,8 Prozent ab. "CSI: Den Tätern auf der Spur" steigerte sich danach immerhin wieder auf deutlich bessere 12,0 Prozent, auch die Reichweite lag mit 1,42 Millionen höher.

Allen Grund zur Freude hat Vox: Mit dem Spielfilm "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1" unterhielt man zur besten Sendezeit 1,96 Millionen Zuschauer, von denen 1,36 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. 13,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren die Folge - nur für RTL lief es dank "Bones" noch etwas besser. Und auch danach sahen sich noch 910.000 Menschen "Goodbye Deutschland" an, der Marktanteil blieb mit 10,5 Prozent auf einem starken Niveau.

Durch die starke Primetime kommt Vox am Dienstag auf einen Tagesmarktanteil von 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit muss man sich nur RTL (11,6 Prozent) und ProSieben (10,2 Prozent) geschlagen geben, die beide aber nicht sonderlich gut performten. Sat.1 liegt mit 8,5 Prozent abgeschlagen auf Rang vier.