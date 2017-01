ProSieben Maxx und DMAX drehen spät richtig auf

© Discovery Networks Deutschland

Mit einem starken Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent hat sich DMAX am Dienstag direkt hinter den acht großen Sendern platziert. Aber auch ProSieben Maxx präsentierte sich bärenstark und versechsfachte seinen Senderschnitt nach Mitternacht.

DMAX hat sich am Dienstag richtig stark präsentiert: Schon in der Daytime und am Vorabend lagen alle Formate bei mehr als 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die "Auction Hunters" kamen zur Mittagszeit sogar auf 5,8 Prozent, 310.000 Menschen sahen da insgesamt zu. In der Primetime lief es für den Männersender ähnlich erfolgreich: "Asphaltcowboys" wollten sich zunächst 400.000 Menschen ansehen, der Marktanteil betrug 2,1 Prozent. Auch "Männer der See" war danach mit 330.000 Zuschauern und 1,9 Prozent ein Erfolg für den Sender.

Aber erst danach drehte der Sender so richtig auf: Die "DMAX Doku" erreichte ab 22:15 Uhr 450.000 Zuschauer und die höchste Reichweite des Tages, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 3,5 Prozent. "Supermaschinen" steigerte sich danach sogar noch auf 4,3 Prozent und auch die nächtliche "Asphaltcowboys"-Wiederholung erreichte noch 4,0 Prozent. Zur Erinnerung: Der Jahresmarktanteil 2016 von DMAX lag bei 1,9 Prozent.

Bei ProSieben Maxx begann der Abend eigentlich sehr unspektakulär: "Star Trek V - Am Rande des Universums" unterhielt zur besten Sendezeit lediglich 220.000 Menschen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 1,3 Prozent. Der Film lag damit nur leicht über dem Senderschnitt. "Star Trek VI - Das unentdeckte Land" erreichte zwei Stunden später aber sogar 280.000 Zuschauer und 2,5 Prozent. Und als der Sender nach Mitternacht noch einmal den ersten Film wiederholte, saßen immer noch 270.000 Menschen vor ihren TV-Geräten - also mehr als bei der ersten Ausstrahlung um 20:15 Uhr. Der Marktanteil kletterte auf 6,6 Prozent. Der Senderschnitt wurde damit mal eben so versechsfacht.

Die guten Werte in der Primetime hatten natürlich auch Einfluss auf die Tagesmarktanteile. DMAX erreichte 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit erster Verfolger der großen acht Sender. ProSieben Maxx erreichte 2,0 Prozent, auch damit kann man in Unterföhring sehr zufrieden sein - normal sind ja eher Werte rund um 1,0 Prozent.