"DSDS" lässt "Limitless" zum Auftakt klar hinter sich

© RTL/Stefan Gregorowius

Der RTL-Dauerbrenner "Deutschland sucht den Superstar" hat zum Auftakt der neuen Staffel die mit Abstand meisten Zuschauer in der Zielgruppe erreicht. "Limitless" schlug sich bei ProSieben zum Auftakt aber zumindest recht wacker.

"Deutschland sucht den Superstar" ist am Mittwochabend bei RTL erwartungsgemäß mit dem Tagessieg in die 14. Staffel gestartet. 2,54 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen einem starken Marktanteil von 22,3 Prozent - damit bewegte sich die Castingshow auf Flughöhe des Staffel-Auftakt von vor einem Jahr. Insgesamt konnten sich 4,57 Millionen Zuschauer für "DSDS" begeistern, sodass der Kölner Sender auch hier mit 13,5 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste. Gegen den ZDF-Zweiteiler "Die Lebenden und die Toten" mit mehr als sieben Millionen Zuschauern kam die Show aber längst nicht heran.

Zumindest in der Zielgruppe spielte RTL allerdings in einer eigenen Liga: So schaffte ProSieben mit dem Auftakt der US-Serie "Limitless" einen gerade mal halb so hohen Marktanteil wie "Deutschland sucht den Superstar". Mit den erzielten 11,2 Prozent wird man in Unterföhring allerdings zweifelsfrei leben können. 1,80 Millionen Zuschauer ließen sich insgesamt auf den Neustart ein und damit ähnlich viele wie auf die Sat.1-Rankingshow "15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen". Beim jungen Publikum sorgte der Sex-Ratgeber allerdings mit gerade mal 6,3 Prozent Marktanteil nicht gerade für einen Höhepunkt.

Davon war im weiteren Verlauf des Abends auch bei ProSieben nicht mehr viel zu spüren. Mit Wiederholungen von "Two and a half Men" sackte der Sender anschließend durchweg in den einstelligen Bereich ab. RTL war dagegen auch zu diesem Zeitpunkt noch obenauf und verbuchte mit "Stern TV" überzeugende 17,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 2,72 Millionen Zuschauern. Auch das "Nachtjournal" erwies sich anschließend noch als Erfolg und verbuchte einen Marktanteil von 16,5 Prozent in der Zielgruppe. Kein Wunder also, dass dem Sender die Tagesmarktführerschaft nicht zu nehmen war.

Zufrieden kann man unterdessen auch bei kabel eins sein, wo sich "Hui Buh, das Schlossgespenst" um 20:15 Uhr mit 1,57 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,6 Prozent ganz wacker schlug und auch "Men in Black II" danach noch erfolgreich war. 1,11 Millionen Zuschauer hielt die Film-Wiederholung am späten Abend noch vor dem Fernseher, in der Zielgruppe reichte das sogar für 7,9 Prozent Marktanteil. Bei Vox gelang derweil "Major Crimes" um 22:10 Uhr ein guter Staffel-Start: Auf 7,5 Prozent belief sich der Marktanteil der Serie, die nach "Rizzoli & Isles" fast alle Zuschauer vor dem Fernseher halten konnte.