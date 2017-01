ZDF-Zweiteiler gewinnt über eine Million Zuschauer

© ZDF/Christian Lüdeke

Erstaunlicher Quotenanstieg für "Die Lebenden und die Toten": Der zweite Teil des ZDF-Krimis hat im Vergleich zum ohnehin starken Auftakt über eine Million Zuschauer hinzugewonnen. Die Thriller-Konkurrenz im Ersten fiel dagegen zurück.

Über die Sinnhaftigkeit, zum Jahresauftakt zwei Zweiteiler gegeneinanderzuprogrammieren, lässt sich freilich streiten - der Blick auf die Quoten zeigt allerdings, dass zumindest die ARD mit diesem Schritt nicht gut beraten war. Und nachdem man schon zu Wochenbeginn gegen den ZDF-Krimi "Die Lebenden und die Toten" keine Chance hatte, herrschten am Mittwoch sogar noch klarere Verhältnisse. Gegenüber dem ersten Teil gewann der Zweiteiler im ZDF nämlich sogar noch über eine Million Zuschauer hinzu: 7,14 Millionen schalteten ein und damit ähnlich viele wie am Tag zuvor bei "Nord Nord Mord".

Das reichte für einen hervorragenden Marktanteil von 20,6 Prozent und war weit mehr als das Doppelte des ARD-Thrillers "Spuren der Rache", der im Gegenzug sogar rund 400.000 Zuschauer verlor und sich mit nur 3,09 Millionen Zuschauern sowie 9,0 Prozent Marktanteil begnügen musste. Auch mit Blick aufs junge Publikum blieb der Zweiteiler im Ersten ohne Chance: Hier belief sich der Marktanteil nur auf 5,4 Prozent, während sich "Die Lebenden und die Toten" zur selben Zeit einzig "Deutschland sucht den Superstar" geschlagen geben musste. 1,49 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sowie 12,9 Prozent Marktanteil können sich jedenfalls sehen lassen.

Hinzu kommt, dass sich das ZDF auch sonst zumeist in guter Form präsentiere und etwa im Anschluss an den Film noch 5,02 Millionen Zuschauer mit dem "heute-journal" erreichte. Am Vorabend war bereits auf "SOKO Wismar" und "Heldt" mit jeweils rund 4,2 Millionen Zuschauern Verlass - und freilich punktete auch "Bares für Rares" einmal mehr. Diesmal entschieden sich 3,31 Millionen Zuschauer für die Trödelshow mit Horst Lichter, die dem Sender somit selbst in Konkurrenz zur Vierschanzentournee stolze 20,0 Prozent Marktanteil bescherte.

Das dritte Springen hatten im Ersten übrigens 3,36 Millionen Zuschauer sehen wollen, sodass der Marktanteil auf 22,2 Prozent anzog. Das half dem Sender letztlich aber dennoch nicht zu einem zweistelligen Tageswert: Mit lediglich 9,9 Prozent Marktanteil landete Das Erste am Mittwoch hinter ZDF und RTL nur auf dem dritten Rang. Das ZDF zog an der Spitze mit sehr guten 15,1 Prozent einsam seine Kreise.