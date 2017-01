Luft nach oben für Ronny, Rekord für "Familienduell"

© RTL Nitro / Ruprecht Stempell

Die Neuauflage von "Ronny's Popshow" hat bei RTL Nitro zum Auftakt keine allzu spektakulären Quoten eingefahren, schlug sich aber zumindest solide. Bei RTLplus verzeichnete das "Familienduell" indes am Vorabend so viele Zuschauer wie nie.

Nach "Formel Eins" und "Tutti Frutti" hat RTL Nitro mit "Ronny's Popshow" einen weiteren TV-Klassiker zurückgeholt. Das Interesse des Publikums daran hielt sich zum Auftakt allerdings noch in Grenzen: Mit 270.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 1,1 Prozent bewegte sich die Premieren-Folge zunächst jedenfalls unterhalb des Senderschnitts, wenngleich "Ronny's Popshow" damit jedoch auch keinen völligen Fehlstart hinlegte. Klar ist allerdings, dass für die kommenden Wochen noch reichlich Luft nach oben besteht.

Die Doku-Reihe "The Eighties" hielt anschließend zunächst noch 240.000 Zuschauer vor dem Fernseher und kam mit zwei Folgen auf Marktanteile von jeweils einem Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Top Gear" sackte anschließend auf magere 0,8 Prozent ab. Die meisten Zuschauer erreichte RTL Nitro bereits am Vorabend mit einem echten Serien-Klassiker: "Ein Käfig voller Helden" zählte dort bis zu 490.000 Zuschauer und erzielte Marktanteile von 3,2 und 3,0 Prozent in der Zielgruppe, nachdem zuvor schon "M.A.S.H." mit bis zu 2,6 Prozent zu überzeugen wusste.

Neue Bestwerte markierte unterdessen die Gameshow-Schiene bei RTLplus: Dort brachte es das "Familienduell" um 19:50 Uhr trotz einer Wiederholung auf 330.000 Zuschauer - und damit auf die bislang höchste Reichweite seit dem Comeback der Show. Mit Marktanteilen von 1,0 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man in Köln zufrieden sein. Im Vorfeld hatte sich auch "Jeopardy" bereits mit 250.000 Zuschauern auf Rekord-Niveau bewegt. An die "K11"-Wiederholungen von Sat.1 Gold kam RTLplus jedoch nicht heran: Die lockten nämlich sogar bis zu 600.000 Zuschauer vor den Fernseher.

ZDFneo gelang es dagegen sogar einmal mehr, am Vorabend die Millionen-Marke zu überwinden: "Bares für Rares" verzeichnete dort um 19:30 Uhr im Schnitt 1,18 Millionen Zuschauer, was für einen hervorragenden Marktanteil von 3,9 Prozent beim Gesamtpublikum reichte. Und selbst bei den Jüngeren erwies sich die Trödelshow mit 2,5 Prozent Marktanteil als voller Erfolg.