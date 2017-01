"Bergdoktor" setzt sich gegen starken Link-Krimi durch

© ZDF/Stefanie Leo

Auch wenn zum Auftakt keine sieben Millionen Zuschauer dabei waren wie vor einem Jahr - der Spitzenplatz war dem ZDF-"Bergdoktor" auch zum Start ins Jahr 2017 nicht zu nehmen. Das Erste war mit seinem Krimi aber ebenfalls erfolgreich.

"Der Bergdoktor" hat sich als meistgesehene Sendung des Tages auf dem Bildschirm zurückgemeldet: 6,10 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 18,1 Prozent machten die ZDF-Serie am Donnerstag zum Marktführer beim Gesamtpublikum. 2016 hatten zum Start ins Jahr allerdings sogar noch mehr als sieben Millionen Zuschauer eingeschaltet - eine derart hohe Reichweite war diesmal wohl auch deshalb nicht drin, weil sich der Charlotte-Link-Krimi "Die letzte Spur" im Ersten mit 5,33 Millionen Zuschauern sowie 16,0 Prozent Marktanteil ebenfalls in sehr guter Form präsentierte.

Beim jungen Publikum hatte der Krimi sogar leicht die Nase vorn: Der Marktanteil belief sich auf gute 7,7 Prozent, während "Der Bergdoktor" zur selben Zeit auf 7,1 Prozent kam. Im weiteren Verlauf des Abends hielt Das Erste mit einer Wiederholung der "Mordkommission Istanbul" noch 3,72 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, während das "heute-journal" im ZDF sogar von 4,81 Millionen gesehen wurde. Die Doku-Reihe "Street Food" kam anschließend allerdings nicht über 2,28 Millionen Zuschauer und einen mäßigen Gesamt-Marktanteil von 9,1 Prozent hinaus.

Verlassen konnte sich der Mainzer Sender indes am Nachmittag auf seine Wintersport-Übertragungen, allen voran auf Biathlon: Als um 14:13 Uhr der 10-Kilometer-Sprint anstand, saßen im Schnitt 3,68 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, die für einen hervorragenden Marktanteil von 26,2 Prozent sorgten - und auch beim jungen Publikum bewegte sich die Übertragung mit 13,9 Prozent Marktanteil deutlich im grünen Bereich. Die Quali für das letzte Springen der Vierschanzentournee erreichte später dann noch 3,46 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 17,6 Prozent.

Aber auch Das Erste präsentierte sich am Vorabend in guter Form: Weil der Ski-Weltcup im Zweiten nicht ganz mit den gewohnten Krimi-Quoten mithalten konnte, steigerte sich die ARD-Quizshow "Gefragt - gejagt" auf einen neuen Staffel-Bestwert. 3,02 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 13,5 Prozent können sich sehen lassen. "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" gelang es dagegen nicht, dieses Quoten-Niveau zu halten und verzeichnete im Anschluss noch 2,64 Millionen Zuschauer, die 9,6 Prozent Marktanteil entsprachen.