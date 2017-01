Sat.1 und ProSieben mit Filmen völlig chancenlos

© Sat.1

Ohne Shows und weihnachtliche Filme lief es für Sat.1 am Freitagabend nun wieder alles andere als gut. Damit war der Sender in Unterföhring aber immerhin nicht alleine, denn auch ProSieben war mit Filmen völlig chancenlos. Den Zielgruppensieg sicherte sich RTL.

In der Vorweihnachtszeit mag Sat.1 die durch den "Voice"-Wechsel auf den Sonntag am Freitagabend entstandene Lücke noch gut kaschiert haben können, nun sieht es für den Sender aber wieder düster aus. "Rico, Oskar und die Tieferschatten" fiel beim Publikum durch und wurde nur von 700.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen. Mehr als 6,7 Prozent erreichte Sat.1 damit zur besten Sendezeit nicht. Insgesamt entschieden sich 1,52 Millionen Zuschauer für den Familienfilm, womit Sat.1 einen Marktanteil von 4,7 Prozent erreichte.

Doch nicht nur Sat.1 ging mit Filmen baden, auch ProSieben gesellte sich dazu. "Ich bin Nummer Vier" bezieht sich nämlich alleine auf den Filmtitel und nicht auf die Position im Tagesranking, wo es sich der Streifen mit 790.000 Zuschauern in der Zielgruppe nur weit abgeschlagen von der Spitzenposition bequem machte. Mehr als siebeneinhalb Prozent waren damit am Freitag zur besten Sendezeit nicht drin. "Chronicle – Wozu bist Du fähig?" brachte im Anschluss dann auch keine Besserung mehr, ganz im Gegenteil. Nur 500.000 Zuschauer in der Zielgruppe bedeuteten einen Marktanteil von miesen 6,1 Prozent. Insgesamt sahen 730.000 Zuschauer zu, bei "Ich bin Nummer Vier" waren es zuvor 1,39 Millionen Zuschauer.

RTL kann sich dagegen freuen. 2,38 Millionen Zuschauer sahen eine neue Ausgabe der "ultimativen Chartshow", die mittlerweile gar nicht mehr so häufig wie einst im Programm ist. In der Zielgruppe schalteten im Schnitt 1,35 Millionen Zuschauer Oliver Geissens XXL-Show ein. So viele schalteten seit Ende 2013 nicht mehr ein. Diesmal reichte es für einen Marktanteil von 14,3 Prozent, nicht allerdings für den Zielgruppensieg. Der blieb allerdings dennoch im Haus: Nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hatte im Vorabendprogramm mit 1,55 Millionen mehr Zuschauer als Geissen.

Zufrieden sein darf man unterdessen auch bei RTL II, das mit Filmen ein etwas glücklicheres Händchen bewies als ProSieben und Sat.1 – als kleinerer Sender aber auch schneller zufrieden sein kann. 1,36 Millionen Zuschauer sahen insgesamt "Chaos", bei "Ohne Limit" waren es im Anschluss immerhin noch 760.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten zum Start in den Abend bei "Chaos" im Schnitt 620.000 Zuschauer ein, womit RTL II solide 6,2 Prozent erreichte. "Ohne Limit" brachte es dann anschließend in der Zielgruppe mit 470.000 Zuschauern noch auf 6,2 Prozent.