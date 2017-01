Nitro: Neue Crime-Schiene sorgt für Top-Quoten

© RTL Nitro

Der Freitagabend bereitete RTL Nitro lange Probleme, die nun auf Anhieb vergessen scheinen: "Medical Detectives" und "Anwälte der Toten" sorgten den ganzen Abend über für extrem gute Werte. Auch Super RTL darf sich über einen tollen Abend freuen.

Einr echt erbärmliches Bild gab RTL Nitro vor Weihnachten am Freitagabend ab. Wenn ein halbes Prozent erreicht wurde, konnte sich der Männersender schon freuen. Etwas Besserung brachte in der Vorwoche bereits die Neuauflage von "Tutti Frutti", noch besser sollte es nun aber in dieser Woche laufen. Die Einführung der zweiten Crime-Schiene lässt sämtliche Quotensorgen auf Anhieb vergessen. "Medical Detectives" überzeugte zur besten Sendezeit bereits 320.000 Zuschauer und konnte zur zweiten Folge noch einmal ordentlich auf 480.000 Zuschauer zulegen. In der Zielgruppe legte die Crime-Doku von 150.000 auf 220.000 Zuschauer zu; der Marktanteil stieg von bereits guten 1,5 auf tolle 2,1 Prozent.

Doch damit war die Spitze der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. "Anwälte der Toten – Rechtsmediziner decken auf" ließ die Gesmatzuschauerzahl im Anschluss nämlich noch auf 660.000 Zuschauer steigen. Damit waren insgesamt bereits sehr gute 2,4 Prozent drin – und in der Zielgruppe erreichte RTL Nitro mit 320.000 Zuschauern am sonst so problematischen Freitag nun plötzlich starke 3,2 Prozent. Der Männerkanal wiederholte im Anschluss noch einmal die beiden bereits zur besten Sendezeit gezeigten Folgen von "Medical Detectives", die sich nun sogar noch einmal besser schlugen und 590.000 beziehungsweise 500.000 Zuschauer unterhielten. In der Zielgruppe wurden beide Folgen nun von jeweils 270.000 Zuschauern gesehen, womit RTL Nitro am späten Abend starke 3,5 und 4,7 Prozent erzielte. Die Wiederholung der "Anwälte der Toten" brachte es nach Mitternacht mit 200.000 Zuschauern in der Zielgruppe dann sogar auf 5,3 Prozent.

Wenn sich die Verantwortlichen von RTL Nitro nun über den Erfolg freuen, können sie die Kollegen von Super RTL gleich mit in Feierlaune bringen. Die "Konferenz der Tiere" wurde dort zur besten Sendezeit nämlich von 1,18 Millionen Zuschauern gesehen, womit der Familiensender insgesamt bereits 3,6 Prozent erzielte. In der Zielgruppe schalteten 510.000 Zuschauer ein, was sehr tollen 4,9 Prozent entspricht. "Tom und Jerry" holten anschließend noch Marktanteile von 3,2 und 2,8 Prozent, ehe "Secret Millionaire" mit 180.000 Zuschauern und genau zwei Prozent erst einen Hänger hatte, sich mit der zweiten Folge aber wieder auf 3,1 Prozent steigerte. Insgesamt sahen 400.000 Zuschauer die erste, 370.000 Zuschauer die zweite Folge der früheren RTL-Reihe.

ZDFneo punktete am Freitagabend unterdessen insbesondere beim älteren Publikum. Die britische Serie "Vera" wurde von insgesamt 810.000 Zuschauern gesehen und holte damit zweieinhalb Prozent, musste sich in der Zielgruppe aber mit 140.000 Zuschauern und 1,3 Prozent begnügen. "Mord im Mittsommer" erging es anschließend mit insgesamt 670.000 Zuschauern und 2,5 Prozent, während in der Zielgruppe nur 130.000 Zuschauer einschalteten (1,4 Prozent), ähnlich. "Kommissar Beck" unterhielt vor Mitternacht dann noch insgesamt 420.000 Zuschauer und erzielte damit tolle 2,9 Prozent, in der Zielgruppe hatte der Krimi-Klassiker mit 50.000 Zuschauern allerdings nichts zu melden. ZDFneo musste sich hier mit mageren 0,8 Prozent zufrieden geben.

Sat.1 Gold konnte sich zur besten Sendezeit zwar auf den "Bullen von Tölz" verlassen und unterhielt damit insgesamt 570.000 Zuschauer beziehungsweise 150.000 Zuschauer und 1,5 Prozent in der Zielgruppe. "Wolffs Revier" tat sich anschließend alleridngs extrem schwer und unterhielt in der Zielgruppe nur 30.000 bis 40.000 Zuschauer. Beide Folgen kamen nicht über magere 0,3 und 0,5 Prozent hinaus. Insgesamt sahen 220.000 die erste und 200.000 Zuschauer die zweite Folge. Besser lief es für die "Crazy Clips" bei sixx, die sich im Verlauf des Abends von 1,2 bis auf 2,8 Prozent steigerten.