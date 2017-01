"DSDS" holt auch am Samstag den Zielgruppensieg

© RTL/Stefan Gregorowius

"Deutschland sucht den Superstar" lief zwar nicht ganz so stark wie noch am Mittwoch, sicherte sich mit mehr als zwanzig Prozent in der Zielgruppe aber dennoch den ungefährdeten Tagessieg. Tagsüber lief es für RTL mit den Gameshows allerdings gar nicht rund.

Auch in diesem Jahr setzt RTL bei "Deutschland sucht den Superstar" anfänglich wieder auf gleich zwei Folgen pro Woche. Nach dem erfolgreichen Start am Mittwoch kann der Privatsender nun auch mit dem Ergebnis am Samstagabend zufrieden sein. 4,22 Millionen Zuschauer schalteten die Show im Schnitt ein, womit RTL sich bereits beim Gesamtpublikum einen tollen Marktanteil von 13,1 Prozent sicherte.

In der Zielgruppe lief es zwar nicht ganz so spektakulär wie noch zur Wochenmitte, mit 2,19 Millionen Zuschauern gelang der Castingshow aber dennoch der ungefährdete Tagessieg. Wie viele alleine für Anmeldeboy Eric Schroth eingeschaltet haben, ist leider nicht überliefert. Wohl aber der Marktanteil: RTL erreichte mit "Deutschland sucht den Superstar" tolle 20,7 Prozent. Mario Barth konnte im Anschluss daran zwar nicht jeden Zuschauer zu seiner Show rüber retten, mit 1,30 Millionen Zuschauern und genau fünfzehn Prozent lief "Willkommen bei Mario Barth" aber dennoch sehr ordentlich.

Trotz der äußerst starken Primetime kann RTL für den Samstag letztlich allerdings trotzdem nur einen Tagesmarktanteil von knapp über zwölf Prozent in der Zielgruppe vorweisen. Die Schwachstellen des Programms liegen dabei am Nachmittag. "Ruck Zuck" pendelte zwischen 5,6 und 6,6 Prozent, das "Glücksrad" unterhielt in der Spitze insgesamt gerade einmal 700.000 Zuschauer und verfehlte in der Zielgruppe mit beiden Ausgaben die Marke von sechs Prozent, "Jeopardy!" fiel mit der ersten Ausgabe gar unter die Fünf-Prozent-Hürde und auch das "Familienduell" kam nicht über 6,6 Prozent hinaus. Werte, bei denen man sich durchaus einmal fragen sollte, ob eine tägliche Ausstrahlung am Vormittag nicht vielleicht doch sinnvoller wäre.

Nachdem "Best of...!" auf verhaltenem Niveau immerhin bereits als erste Sendung des Tages die Millionenmarke durchbrach und sich in der Zielgruppe auf 490.000 Zuschauer und noch immer miese siebeneinhalb Prozent steigerte, erwies sich "RTL aktuell" dann übrigens als großer Einschalter. Die Hauptnachrichten des Senders wurden von 3,36 Millionen Zuschauern gesehen und erzielten 13,8 Prozent. In der Zielgruppe informierten sich 990.000 Zuschauer; erstmals seit dem Mittag war dann mit 14,1 Prozent auch wieder ein zweistelliger Marktanteil drin. "Explosiv – Weekend" sahen am Vorabend 1,18 Millionen Zuschauer beziehungsweise 14,5 Prozent in der Zielgruppe; insgesamt sahen 2,65 Millionen Zuschauer das Magazin.

Gut lief es am Vorabend auch für die Tierschiene von Vox. "hundkatzemaus" wurde eingangs von 520.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen und erreichte damit 7,7 Prozent. Insgesamt schalteten 1,20 Millionen Zuschauer ein. Anschließend feierten "Die Pferdeprofis" mit insgesamt 1,65 Millionen Zuschauern eine starke Rückkehr ins Programm. In der Zielgruppe schalteten 750.000 Zuschauer ein, womit Vox einen sehr guten Marktanteil von 9,2 Prozent erzielte. Schwerer tat sich der Sender dann in der Primetime, wo "Unknown Identity" in der Zielgruppe nur 730.000 Zuschauer und 6,8 Prozent erzielte. Insgesamt entschieden sich 1,69 Millionen Zuschauer für den Spielfilm. Bei "Mörderjagd – Wie Profiler ermitteln" blieben anschließend 1,22 Millionen Zuschauer dran. In der Zielgruppe erzielte Vox mit der Crime-Doku 550.000 Zuschauer und 6,7 Prozent.