NFL-Playoffs locken viele Fans zu ProSieben Maxx

© ProSieben Maxx/Martin Saumweber

ProSieben Maxx startete zwar mit nahezu keinen Zuschauern in den Abend, konnte sich dann aber auf die Football-Gemeinde verlassen. Die Playoffs der NFL sorgten für richtig starke Werte. Etwas Luft nach oben besteht für "Chicago Fire" bei RTL Nitro.

Jeden verdammten Sonntag feiert ProSieben Maxx große Erfolge mit den Football-Übertragungen. Mit Beginn der Playoffs steigt der Männerkanal nun auch samstags in die Berichterstattung ein und übertrug an diesem Samstag die Begegnung zwischen den Oakland Raiders und Houstan Texans. Aus Quotensicht lief es für den Männerkanal extrem erfolgreich: Das erste Quarter sahen bereits 390.000 Zuschauer, beim zweiten waren es dann schon 490.000 Zuschauer. Insgesamt steigerte sich der Marktanteil von 1,4 auf tolle 2,5 Prozent.

Richtig stark war "ran Football" dabei natürlich in der Zielgruppe. Nachdem die Vorberichte mit 160.000 Zuschauern und anderthalb Prozent bereits gut liefen, steigerte sich das erste Quarter auf 310.000 Zuschauer und 3,1 Prozent, ehe beim zweiten Quarter 380.000 Zuschauer und 4,8 Prozent erreicht wurden. Die anschließenden beiden Quarters wurden dann von jeweils 350.000 Fans gesehen; in der Zielgruppe waren es 260.000 bis 270.000 Zuschauer. Nach Mitternacht erreichte ProSieben Maxx damit 4,9 und beim vierten Quarter sogar starke 6,8 Prozent.

Erst der Football brachte dabei den Erfolg zu ProSieben Maxx. Zum Start in den Abend konnte der Kanal nämlich nahezu keine Zuschauer vorweisen. "Ax Men – Die Holzfäller" wurde anfangs nur von insgesamt 30.000 Zuschauer gesehen, verdoppelte diesen Wert mit der zweiten Folge aber immerhin noch auf wahrlich niedrigem Niveau. In der Zielgruppe erreichte die Doku-Soap nur 20.000 und 30.000 Zuschauer und damit jeweils nicht mehr als richtig schlechte 0,2 Prozent.

Ein wenig Luft nach oben besteht unterdessen noch bei "Chicago Fire", das seit diesem Samstag am späteren Abend bei RTL Nitro wiederholt wird. Nachdem "Alarm für Cobra 11" sich in der Primetime noch von 240.000 Zuschauern auf 320.000 bei der zweiten Folge steigerte, blieben im Anschluss bei "Chicago Fire" nur noch 190.000 Zuschauer dem Männerkanal treu. Die US-Serie konnte aber immerhin zur zweiten Folge noch auf 220.000 Zuschauer zulegen; die dritte wurde von 210.000 Zuschauern gesehen. In der Zielgruppe bewegte sich die Serie zwischen 90.000 und 110.000 Zuschauern und erreichte anfangs genau ein Prozent. Im Verlaufe des Abends steigerte sich die Serie auf letztlich 1,3 Prozent.

Etwas schwerer tat sich diesmal auch Super RTL, das auf den Anime-Klassiker "Chihiros Reise ins Zauberland" setzte. Zur besten Sendezeit erreichte der Familienkanal damit lediglich 380.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten dabei 250.000 Zuschauer ein, womit Super RTL einen Marktanteil von 2,3 Prozent erzielte. "Die Legende des Millennium-Drachens" lief danach noch etwas schleppender und unterhielt nur 160.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit 1,9 Prozent markiert wurden. Der Disney Channel unterhielt zur besten Sendezeit mit "Atlantis – Die Rückkehr" 310.000 Zuschauer und brachte es in der Zielgruppe auf 200.000 Zuschauer beziehungsweise 1,9 Prozent. "Familie Feuerstein" bewegte sich anschließend von anfangs 0,8 auf nur 0,6 Prozent hinab, "Scrubs" erreichte 0,6 und anschließend immerhin 1,1 Prozent.