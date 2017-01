"Sat.1-Promiarena" erwischt völlig desolaten Start

© Sat.1/Arne Weychardt

Der neue Show-Sonntag wird für Sat.1 wohl eher nicht zu einem Selbstläufer: Zum Start von "Duell der Stars - Die Sat.1-Promiarena" lagen die Quoten im tiefroten Bereich. ProSieben erreichte dagegen starke Werte, musste sich aber knapp dem "Tatort" geschlagen geben.

Mit einer abgekupferten Version von "Schlag den Star" hat Sat.1 am Sonntag nur sehr wenige Menschen zum Einschalten gebracht: 1,80 Millionen Zuschauer sahen sich den Auftakt der neuen Show "Duell der Stars" (hier geht's zur TV-Kritik) an, 890.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei äußerst schwachen 6,8 Prozent und damit noch unter dem ohnehin schon niedrigen Senderschnitt von Sat.1. Damit musste der Sender nicht nur dem "Tatort" im Ersten den Vortritt lassen, auch ProSieben und RTL mit ihren Spielfilmen und Vox mit dem "Perfekten Profi-Dinner" hatten mehr Zuschauer.

Besonders bitter für Sat.1: Selbst eine Zusammenfassung der "größten Erfolgsgeschichten" aus "The Biggest Loser" hatte am Vorabend mehr Zuschauer als das neue Show-Format in der Primetime. 930.000 junge Zuschauer erreichte das "Biggest Loser Spezial" ab 17:50 Uhr, der Marktanteil betrug 10,2 Prozent, insgesamt sahen 1,84 Millionen Menschen zu. Erst mit der NFL konnte sich Sat.1 am späten Sonntagabend auf ansehnliche Werte steigern, ab 23:20 Uhr lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 11,7 Prozent, nach Mitternacht waren sogar mehr als 14 Prozent Marktanteil drin.

Doch nicht nur Sat.1 hatte am Sonntag mit Problemen zu kämpfen, auch für RTL lief es nicht wie erhofft. Die Free-TV-Premiere des Films "Sex Tape" erreichte nur 1,42 Millionen junge Zuschauer, das entsprach einem Marktanteil von 10,7 Prozent. Insgesamt schalteten 2,28 Millionen ein. "Spiegel TV" fiel im Anschluss auf 8,4 Prozent Marktanteil. ProSieben dagegen präsentierte sich richtig stark: "Kingsman: The Secret Service" erreichte 2,56 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und holte damit 19,7 Prozent Marktanteil - der Sender lag damit auf Augenhöhe mit dem "Tatort". Auch insgesamt lief es mit 4,19 Millionen Zuschauern und 11,7 Prozent richtig gut. "Sherlock Holmes" lag am späten Abend zudem noch bei 14,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Trotz der überaus starken Primetime musste sich ProSieben am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von nur 11,3 Prozent begnügen - sicherte sich damit aber immerhin den Tagessieg. RTL landete mit 10,3 Prozent noch knapp im zweistelligen Bereich, während Sat.1 diesen mit 8,4 Prozent deutlich verfehlte.