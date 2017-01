"Aktenzeichen XY" erster "DSDS"-Verfolger

© ZDF/Thomas R. Schumann

"Deutschland sucht den Superstar" hat sich am Mittwoch den Tagessieg bei den jungen Zuschauern gesichert und die Konkurrenz um Längen geschlagen. Erster Verfolger war aber nicht ProSieben, sondern das ZDF mit "Aktenzeichen XY".

2,28 Millionen junge Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren haben sich am Mittwoch die dritte Folge der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" angesehen. RTL kam damit erneut auf mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 20,3 Prozent erzielte die Show am Mittwoch. Damit setzte man sich ohne Probleme vor alle anderen Sender, erfolgreichstes Gegenprogramm war "Aktenzeichen XY" im ZDF, das zur gleichen Zeit auf 1,37 Millionen junge Zuschauer und 11,9 Prozent kam.

Insgesamt lag die ZDF-Sendung deutlich vorn: Rudi Cerne erreichte 5,49 Millionen Gesamtzuschauer, während "DSDS" immerhin 4,02 Millionen Menschen unterhielt. Damit können beide Sender sehr zufrieden sein, auch wenn "DSDS" binnen Wochenfrist rund eine halbe Million Zuschauer verloren hat. RTL erzielte dennoch sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, das ZDF lag sogar bei 16,4 Prozent und schnappte sich damit auch gleich den Tagessieg - keine andere Sendung hatte in der Primetime mehr Zuschauer.

Sehr gut präsentierte sich beim Gesamtpublikum aber auch Das Erste. Mit der Komödie "Die Diva, Thailand und wir!" unterhielt der Sender 4,73 Millionen Menschen, 14,1 Prozent Marktanteil waren die Folge. Damit kann man im Ersten sehr zufrieden sein, auch wenn man sich hinter "Aktenzeichen XY" einsortieren musste. Beim jungen Publikum lief es für den Film mit 6,5 Prozent eher enttäuschend.

Aber noch einmal kurz zurück zu RTL: Der gute Vorlauf durch "DSDS" half dann, wie schon in der Vorwoche, auch "Stern TV". 1,25 Millionen junge Zuschauer bescherten RTL hier 17,3 Prozent, die Sendung mit Steffen Hallaschka lag damit in etwa auf dem Niveau von vor sieben Tagen. Zuletzt waren solche Werte bei der Sendung eher Mangelware. Insgesamt schalteten 2,59 Millionen Menschen ein, auch beim Gesamtpublikum entsprach das sehr guten 13,0 Prozent.

Bei den Tagesmarktanteilen halfen die guten Werte in der Primetime bei den jungen Zuschauern dem ZDF letztlich nur wenig. Mit 6,4 Prozent setzte man sich zwar vor RTL II, kabel eins und Das Erste, wirklich gut ist aber auch dieser Wert nicht. RTL sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen mit 14,3 Prozent den Tagessieg. Das ZDF stand dafür beim Gesamtpublikum mit 13,3 Prozent auf Rang eins.