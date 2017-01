"Limitless" verliert in Woche zwei viele Zuschauer

© CBS

Vor einer Woche noch recht ordentlich gestartet, hat die US-Serie "Limitless" bei ProSieben in der zweiten Woche schon viele Zuschauer verloren. Auch für Sat.1 lief es schlecht, auch in der Daytime. Kabel eins dagegen punktete mit "Ocean's Eleven".

1,80 Millionen Menschen haben sich in der Vorwoche den Auftakt zur neuen US-Serie "Limitless" bei ProSieben angesehen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei soliden 11,2 Prozent. Ordentliche Werte, aber auch kein großer Erfolg. In Woche zwei ging es nun schon deutlich bergab: Die erste Folge des Abends sahen sich an diesem Mittwoch 1,53 Millionen Menschen an, der Marktanteil beim jungen Publikum fiel auf 9,0 Prozent und damit recht deutlich unter den Senderschnitt von ProSieben.

Ein Hoffnungsschimmer ist die zweite Folge, die sich im Anschluss immerhin auf 1,58 Millionen Zuschauer steigern konnte. Auch der Marktanteil lag mit 10,0 Prozent knapp im zweistelligen Bereich. An einer vermeintlich starken Konkurrenz liegt der Quotenschwund wohl eher nicht: "DSDS" erzielte bei RTL zwar erneut mehr als 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Reichweite der Castingshow ging im Vergleich zur Vorwoche allerdings zurück. "Limitless" hat das nicht für sich nutzen können und selbst Zuschauer verloren.

Noch schlechter verlief der Abend für Sat.1, wo "15 Dinge, die Sie über Diäten wissen müssen" nur auf 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. 1,58 Millionen Zuschauer sahen sich die Sendung an. In der Daytime sah es nicht besser aus: Erneut kam bis auf das "Frühstücksfernsehen" keine Sendung auf zweistellige Marktanteile. "Verdächtig - Knopf & Team übernehmen" fiel mit 4,8 Prozent Marktanteil sogar auf ein neues Allzeit-Tief. Bislang waren die 6,2 Prozent aus der Vorwoche der schwächste Wert. Sehr gut lief es dagegen für kabel eins: Mit der Wiederholung von "Ocean's Eleven" erreichte man zur besten Sendezeit 1,31 Millionen Zuschauer und 7,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Auch "Wild Wild West" lag im Anschluss noch bei guten 6,7 Prozent.