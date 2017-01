"House" und "Wilsberg" überzeugen bei kleinen Sendern

© RTL

Neben den üblichen Verdächtigen haben am Mittwoch auch einige kleinere Sender richtig gute Quoten eingefahren, allen voran Super RTL, RTL Nitro und ZDFneo. Am beliebtesten war ein deutscher Privatdetektiv.

ZDFneo, ganz groß: Erneut hat der kleine Sender mit einem ZDF-Krimi viele Zuschauer angelockt. 1,68 Millionen Menschen sahen sich am Mittwoch ab 21:45 Uhr "Wilsberg" an, der Marktanteil lag bei fantastischen 6,6 Prozent. Auch wenn ZDFneo zuletzt kräftig gewachsen ist - solche Werte sind eher selten. 2016 lag der Marktanteil beim Sender im Schnitt bei 2,1 Prozent. Auch beim jungen Publikum kam "Wilsberg" gut an und erreichte 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Normalerweise erzielt ZDFneo hier rund 1,3 Prozent.

Doch nicht nur "Wilsberg" präsentierte sich am Mittwochabend gut, schon "Das Duo" erreichte zuvor 1,32 Millionen Zuschauer und 3,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren immerhin noch 1,8 Prozent drin. ZDFneo hatte damit in der Primetime am Mittwoch insgesamt mehr Zuschauer als RTL II und kabel eins - eine beachtliche Leistung.

Aber auch andere kleine Sender feierten am Mittwoch Erfolge. Super RTL zeigte vier Folgen von "Dr. House" am Stück und erreichte damit in der Spitze einen durchschnittlichen Marktanteil von 2,6 Prozent. Am Vorabend punkteten bereits "Tom & Jerry" mit bis zu 4,9 Prozent und "Dragons", das kurz vor Beginn der Primetime auf starke 4,2 Prozent kam.

RTL Nitro setzte über weite Strecken in der Primetime auf "Law & Order". Schon die erste Folge wollten sich 350.000 Menschen ansehen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 1,6 Prozent. Dieser steigerte sich dann im Verlaufe des Abends auf 3,3 Prozent, die dritte Folge sahen sich 520.000 Menschen an. Auch "The Blacklist" landete kurz vor Mitternacht noch bei starken 2,6 Prozent.