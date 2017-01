Sat.1 setzt mittwochs wieder auf "21 Schlagzeilen"

© Sat.1/Benedikt Müller

Offenkundig inspiriert von "Die 25", wird Sat.1 ab Februar neue Folgen seiner Rankingshow "21 Schlagzeilen" ins Programm nehmen. Zum Auftakt beschäftigt sich das von Matthias Killing präsentierte Format mit "jungen Helden".

Trotz überschaubarer Quoten hält Sat.1 an seiner Rankingshow "21 Schlagzeilen" fest und plant die Ausstrahlung von fünf neuen Folgen, die wie gehabt am Mittwochabend um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden sollen. Los geht es am 22. Februar mit dem Thema "Junge Helden". Erzählt wird unter anderem die Geschichte der dreijährigen Emma aus Großbritannien, die ihrer hochschwangeren Mutter nach einem Treppensturz half und auf diese Weise dazu beitrug, dass ihr kleiner Bruder wenig später gesund das Licht der Welt erblickte.

"Kinder sind immer so herrlich ehrlich und authentisch. Sie können nur mit einem Lächeln unsere Herzen gewinnen und mit einer Träne unser grenzenloses Mitleid bekommen. Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb ist jedes Kind dieser Welt für mich ein kleiner Held", sagt Matthias Killing, der auch in den neuen Folgen von "21 Schlagzeilen" als Moderator fungiert. Produziert wird die Sendung von RedSeven Entertainment. Aktuell setzt Sat.1 mittwochs auf das Format "15 Dinge...", das jedoch gerade erst mit einstelligen Marktanteilen ins Jahr gestartet ist.