80er wenig gefragt: "Ronny" macht RTL Nitro Sorgen

Nach einem ohnehin mäßigen Start verlor "Ronny's Popshow" bei RTL Nitro in der zweiten Woche sogar noch deutlich an Boden. Auch die nachfolgenden 80er-Dokus fanden zu wenig Publikum. Auch Sixx hatte mit Problemen zu kämpfen.

Die Neuauflage von "Ronny's Popshow" weckt nicht bei genügend Personen nostalgische Gefühle: In der vergangenen Woche startete das Format bei RTL Nitro bereits mit 1,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf nur überschaubarem Niveau, die zweite Folge tat sich nun sogar noch deutlich schwerer. Mit einem Marktanteil von 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Show weit unter dem Senderschnitt. Von den 270.000 Zuschauern aus der vergangenen Woche waren diesmal nur noch 160.000 übrig.

Im Anschluss zeigte RTL Nitro wieder zwei Ausgaben der Dokureihe "The Eighties". Nach dem schwächeren Vorlauf ging's auch für die ein Stückchen weiter nach unten. Mit Marktanteilen von 0,8 und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lagen sie auf dem schwachen "Ronny"-Niveau. 180.000 Zuschauer waren ab 21:06 Uhr dabei, die zweite Folge des Abends sahen dann noch 140.000 Zuschauer.

Sixx setzt am Donnerstagabend auf US-Serien in Erstausstrahlung - hat aber ebenso mit Problemen zu kämpfen. "Reign" musste sich in der Primetime mit Marktanteilen von 0,8 und 1,0 Prozent bei den 14- bsi 49-Jährigen zufrieden geben. "Beauty and the Beast" meldete sich im Anschluss mit sehr schwachen 0,6 Prozent Marktanteil aus der Pause zurück und "Salem" machte seine Sache am späten Abend mit 0,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kaum besser.

Mehr Freude mit dem Donnerstagabend hatte Tele 5. Dort liefen ab 20:15 Uhr bereits die beiden Folgen von "Stargate: Atlantis" mit Marktanteilen von 1,8 und 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut, die Wrestling-Show "RAW" erzielte im Anschluss 2,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 280.000 Zuschauer sahen hier insgesamt zu.