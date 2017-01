Vox dank "Avatar" weit vor ProSieben und Sat.1

© RTL

Auch bei der siebten Primetime-Ausstrahlung war "Avatar" wieder für richtig starke Quoten gut und machte Vox zum stärksten RTL-Verfolger. Bei Sat.1 endete die erste "Blindspot"-Staffel sehr schwach, ProSieben blieb mit Skandalen erfolglos.

Der in der klassischen Zielgruppe mit Abstand stärkste Verfolger der RTL-Serien kam am Donnerstagabend aus dem gleichen Konzern: Vox zeigte ein weiteres Mal den Film "Avatar - Aufbruch nach Pandora" und erzielte damit einen hervorragenden Marktanteil von 13,1 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen. 2,26 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Im Schlepptau des Films mit Überlänge erzielten übrigens die "Vox Nachrichten" ab 23:34 Uhr sogar 13,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe eine weitere "Avatar"-Ausstrahlung nachts den Vox-Marktanteil weiter knapp zweistellig hielt.

So gelungen der Abend für Vox war, so ernüchternd verlief der Donnerstagabend für die RTL-Konkurrenz aus Unterföhring. Hatte ProSieben in der vergangenen Woche mit dem "Big Countdown" zu den "größten Idolen der 90er" noch punkten können, musste sich die Rankingshow über "die größten Skandale der 2000er" mit schwachen 9,0 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Damit lag ProSieben noch hinter Sat.1, wo Wiederholungen von "Criminal Minds" ab 20.15 Uhr aber ebenfalls im einstelligen Bereich blieben und 9,2 und 9,8 Prozent Marktanteil erzielten.

Besonders ernüchternd ist aber das Abschneiden von "Blindspot": Die Doppelfolge zum Staffelfinale kam nicht über 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und lag damit nur knapp über dem bisherigen Allzeit-Tief. Die Reichweite war mit 1,26 Millionen sogar so gering wie noch nie - was aber auch an der längeren Sendezeit lag. Alles in allem erreichte "Blindspot" über die gesamte erste Staffel hinweg einen durchschnittlichen Marktanteil von knapp über 9 Prozent in der Zielgruppe - und lag damit schon in etwa im Sat.1-Senderschnitt. Doch Sorgen macht die nachlassende Tendenz.

Marktanteils-Trend: Blindspot