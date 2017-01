Extrem starker Auftakt: Dschungelcamp räumt ab

© RTL/Stefan Gregorowius

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" legte auch in diesem Jahr wieder einen fulminanten Start hin. Schon zum Auftakt waren über sieben Millionen Zuschauer dabei. Davon profitierte nicht nur das "Nachtjournal" extrem, sondern vorab auch Günther Jauch.

Ein ordentliches Tempo legte RTL beim Auftakt des diesjährigen Dschungelcamps an den Start. Die Zuschauer honorierten dies mit extrem hohen Werten für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"- 7,36 Millionen Zuschauer sahen die knapp dreistündige Live-Show aus Australien, womit RTL freilich den Tagessieg für sich reklamierte. 26,8 Prozent erreichte RTL alleine beim Gesamtpublikum. Ein kleiner Schönheitsfehler ist dabei lediglich der Vergleich mit dem Vorjahr, als sogar 7,68 Millionen Zuschauer einschalteten. Das ist für RTL angesichts des vielversprechenden Starts aber mehr als verschmerzbar.

Besonders gut lief es für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auch in diesem Jahr in der klassischen Zielgruppe. 4,20 Millionen Zuschauer schalteten ein und bewiesen einmal mehr, dass die Zuschauer dem linearen Fernsehen für gut gemachtes Live-Fernsehen durchaus noch ihre Treue erweisen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich RTL damit freilich den Tagessieg und konnte gleich zum Start die Marke von 40 Prozent knacken. Konkret sicherte sich das Dschungelcamp am Freitag phänomenale 41,8 Prozent.

Auch das "Nachtjournal" profitierte im Anschluss extrem und informierte alleine in der Zielgruppe noch 1,99 Millionen Zuschauer, womit Ilka Eßmüller einen Marktanteil von ausgezeichneten 35,9 Prozent erzielte. Insgesamt blieben 3,39 Millionen Zuschauer dran. Interessantes Detail am Rande: Die anschließend gesendete Wiederholung der gerade erst gesendeten Live-Show sahen in der Nacht noch durchschnittlich 1,04 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe begleitete das Dschungelcamp 640.000 Zuschauer durch die Nacht, womit RTL hier noch einmal tolle 21,1 Prozent erzielte.

Auch auf das Vorprogramm strahlte der Dschungel übrigens ab. Günther Jauch unterhielt mit "Wer wird Millionär?" 1,94 Millionen Zuschauer, deutlich mehr als bei regulären Ausgaben gewohnt. Der Quiz-Klassiker brachte es damit diesmal auf sehr tolle achtzehneinhalb Prozent. Insgesamt lief es für Jauch mit 5,73 Millionen Zuschauern ebenfalls etwas stärker als bei regulären Ausgaben. "Wer wird Millionär?" erreichte am Abend des Dschungelstarts diesmal gute siebzehn Prozent.