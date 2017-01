"Vera" & Co.: ZDFneo überzeugt mit Krimiserien

© ZDFneo

Während das Hauptprogramm auf deutsche Krimis setzte, zeigte ZDFneo wie gewohnt importierte Ermittler und überzeugte damit vor allem das Gesamtpublikum. Zufrieden sein dürfen unterdessen auch RTL Nitro und sixx, den Disney Channel traf der Dschungel hart.

So wie die Krimis im Hauptprogramm sich schon kaum beeindruckt erwiesen, so trotzte auch ZDFneo dem Dschungelcamp mit einer ordentlichen Krimiladung. "Vera – Ein spezieller Fall" erreichte zur besten Sendezeit insgesamt 740.000 Zuschauer und erreichte damit gute 2,2 Prozent. Dabei blieben fast alle Zuschauer auch im Anschluss bei "Mord im Mittsommer dran", das von 730.000 Zuschauern gesehen wurde und zweieinhalb Prozent erreichte. Anschließend schalteten zwar etliche ab, dennoch erreichte der Klassiker "Kommissar Beck" mit 440.000 Zuschauern noch tolle 2,9 Prozent. Nur beim jungen Publikum hatten es alle drei schwer: Die Prozentmarke verpassten alle knapp, ZDFneo bewegte sich hier durchgehend zwischen 0,8 und 0,9 Prozent.

Nachdem in der Vorwoche die neue Krimi-Schiene bei RTL Nitro alle Quotensorgen vergessen machte, sah es eine Woche später mit der massiven Konkurrenz durch den Dschungel nicht mehr ganz so rosig. Dennoch: Die 1 stand durchgehend vor dem Komma, was bis Weihnachten noch einem Wunder glich. "Medical Detectives" erreichte zur besten Sendezeit 140.000 bis 170.000 Zuschauer in der Zielgruppe und damit 1,3 beziehungsweise 1,4 Prozent. Insgesamt sahen zunächst 330.000 und dann 450.000 Zuschauer zu. "Anwälte der Toten" erreichte anschließend noch insgesamt 460.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 1,4 Prozent in der Zielgruppe. Die Wiederholungen von "Medical Detectives" erreichten anschließend noch einmal 1,1 und 1,5 Prozent, "Anwälte der Toten" in der frühen Nacht dann schon wieder 2,7 Prozent.

Ähnlich lief es übrigens auch für den Frauensender sixx. Der blieb am Freitagabend seinen "Crazy Clips" treu und erreichte zwischen 180.000 und 240.000 Zuschauer. In der Zielgruppe erreichten die erste und dritte Folge 140.000 Zuschauer, die zweite dazwischen sogar 150.000; die vierte brach allerdings auf 90.000 ein. Bis kurz vor Mitternacht erreichte sixx Marktanteile zwischen 1,0 und 1,4 Prozent, drehte dann aber plötzlich auf. Die fünfte Folge erreichte ab kurz vor Mitternacht 170.000 Zuschauer in der Zielgruppe und tolle 2,7 Prozent, eine weitere Folge in der frühen Nacht mit gleichbleibender Zuschauzahl sogar starke 4,5 Prozent.

Der Disney Channel bekam dagegen am späten Abend die volle Wucht des Dschungels zu spüren. Drei Folgen der Sitcom "Dharma & Greg" wurden dort jeweils nur von 10.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen und kamen damit nicht über sehr miese 0,1 Prozent hinaus, nachdem die "Magic Moments" von Steven Gätjen es zuvor immerhin noch auf 80.000 Zuschauer und 0,7 Prozent brachten. Insgesamt sahen hier 230.000 Zuschauer zu. "Peter Pan" unterhielt zum Start in den Abend insgesamt 370.000 Zuschauer, während in der Zielgruppe 190.000 Zuschauer einschalteten und der Disney Channel so einen Marktanteil von 1,7 Prozent erzielte. "Balto" unterhielt dagegen bei Super RTL insgesamt 800.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 380.000 Zuschauer ein, was dreieinhalb Prozent entspricht.