RTL: Dschungelcamp top, "DSDS" legt massiv zu

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" überzeugte auch am zweiten Abend wieder über sieben Millionen Zuschauer und konnte in der Zielgruppe sogar zulegen. Im Vorfeld legte "Deutschland sucht den Superstar" bereits um über eine Million Zuschauer zu.

Die Zuschauer sind offenbar zufrieden mit der diesjährigen Mischung: Nach dem fulminanten Start konnte "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nahezu alle Zuschauer auch am Samstag wieder zurückgewinnen. 7,26 Millionen Zuschauer schalteten die zweite Ausgabe des Dschungelcamps ein, womit sich RTL am Samstag wieder den Tagessieg sicherte und einen Marktanteil von 28,6 Prozent erreichte. Im vergangenen Jahr legte die Sendung zwar am zweiten Abend noch einmal richtig zu und kratzte an der Marke von acht Millionen Zuschauern. Im Schnitt waren es diesmal aber auch nur 100.000 weniger als einen Abend zuvor.

In der Zielgruppe gelang es Sonja Zietlow, Daniel Hartwich und den Promis im Camp allerdings bereits, etwas zuzulegen. 4,30 Millionen Zuschauer verfolgten das Dschungelcamp hier. RTL erreichte damit bereits am zweiten Abend einen stolzen Marktanteil von exzellenten 44,0 Prozent. Besser lief es während der vergangenen beiden Staffeln von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" jeweils immer nur beim Finale. Im Anschluss hielten 2,05 Millionen Zuschauer RTL die Treue und blieben auch beim Bühnenprogramm von Chris Tall dran. In der Zielgruppe unterhielt der Comedian 1,30 Millionen Zuschauer und erzielte damit im Schnitt 25,5 Prozent.

Hinreichend bekannt ist, dass der Dschungel auch auf sein Vorprogramm abstrahlt. Im Falle von "Deutschland sucht den Superstar" stellte RTL dies am Samstagabend nun auch beeindruckend unter Beweis. Im Vergleich zur vergangen Woche legte die skurrile Castingshow um 1,2 Millionen Zuschauer zu, im Vergleich zum Mittwoch waren es sogar 1,4 Millionen. So kann sich RTL nun über sehr starke 5,41 Millionen Zuschauer freuen, die zur besten Sendezeit einschalteten und insgesamt für einen Marktanteil von 16,5 Prozent sorgten. In der Zielgruppe gab es ein ähnlich großes Wachstum; dort legte "Deutschland sucht den Superstar" massiv auf 2,94 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil kletterte im Wochenvergleich um satte sieben Prozentpunkte auf stolze 27,7 Prozent.

Zuschauer-Trend: Deutschland sucht den Superstar



Insgesamt waren das ZDF und Das Erste übrigens erneut die stärksten Verfolger von RTL. Im ZDF überzeugte "Wilsberg" zur besten Sendezeit 6,52 Millionen Zuschauer und holte damit sehr gute 19,7 Prozent nach Mainz. Auch in der Zielgruppe überzeugte der Krimi mit 1,23 Millionen Zuschauern und tollen 11,5 Prozent. "Der Kriminalist" hielt mit einer Wiederholung anschließend noch 3,28 Millionen Zuschauer beim Sender. Im Ersten entschieden sich unterdessen 4,19 Millionen Zuschauer für "Kalt ist die Angst", was einem guten Marktanteil von 12,6 Prozent entspricht. In der jungen Zielgruppe schalteten 760.000 Zuschauer ein. Das Erste erreichte damit solide 7,2 Prozent. Anschließend sahen noch insgesamt 3,45 Millionen Zuschauer "Schandfleck – Der Usedom-Krimi", womit Das Erste einen Marktanteil von 11,7 Prozent erzielte.