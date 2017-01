"Das Sacher" startet mit über sieben Mio. Zuschauern

© ZDF/Petro Domenigg

So viele wie beim "Adlon" sahen zwar nicht zu, trotzdem legte der Zweiteiler "Das Sacher. In bester Gesellschaft" im ZDF einen hervorragenden Einstand mit über sieben Millionen Zuschauern hin. Das reichte für den Tagessieg vor dem Dschungelcamp

7,17 Millionen Zuschauer schalteten am Montagabend ein, um sich in die Welt des Hotels Sacher entführen zu lassen - damit sicherte sich das ZDF den Tagessieg noch vor dem RTL-Dschungelcamp, das zu späterer Stunde 6,34 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte. "Das Sacher. In bester Gesellschaft" bescherte dem ZDF damit einen Marktanteil von 20,9 Prozent beim Gesamtpublikum.

Damit dürfte man in Mainz sehr zufrieden sein - auch wenn die Quoten des "Adlon" nicht ganz erreicht wurden. 2013 erreichten die drei Teile im Schnitt sogar rund achteinhalb Millionen Zuschauer. Doch zurück zum "Sacher": Auch bei den jüngeren Zuschauern holte der Zweiteiler mit 11,7 Prozent Marktanteil sehr ansehnliche Werte und konnte den üblichen ZDF-Senderschnitt verdoppeln.

Im Anschluss an den Film blieben zudem dann noch 5,17 Millionen Zuschauer dran, um die passende "Die Königin von Wien - Anna Sacher" zu sehen. Der Marktanteil hielt sich beim Gesamtpublikum noch bei starken 17,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 8,4 Prozent Marktanteil.

Eher ernüchternd verlief der Montagabend hingegen wieder für Das Erste. Die zweite Folge der Naturdoku "Auf Leben und Tod" büßte im Vergleich zur vergangenen Woche noch 300.000 Zuschauer ein. Mit 2,94 Millionen Zuschauern waren nicht mehr als 8,5 Prozent Marktanteil drin. Auch "Hart aber fair" hatte angesichts der starken Konkurrenz mit seinem "Wahl-Check" erneut eine der schwächeren Wochen erwischt. 2,75 Millionen Zuschauer schalteten Plasbergs Talk ein, mehr als 8,3 Prozent Marktanteil waren damit nicht zu holen.