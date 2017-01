Montags-Bestwert: Lichtblick für Sat.1-Krimis

© CBS Broadcasting

Das in den letzten Jahren arg gerupfte "Navy CIS" konnte in dieser Woche erstmals seit dem Wechsel auf den Montagabend wieder einen zweistelligen Marktanteil erzielen. Auch "Navy CIS: New Orleans" lief zum Abschied etwas besser

Die Zeiten, in denen "Navy CIS" eine sichere Bank für Sat.1 war und dem Sender selbst in Wiederholungen starke Quoten bescherte, sind lange vorbei. Auch der Wechsel vom Sonntag- auf den Montagabend im Oktober konnte daran nichts ändern: Die Serie steckte weiterhin deutlich im einstelligen Bereich fest. Doch in dieser Woche gab's nun zumindest mal einen Lichtblick: Zum ersten Mal seit Anfang Oktober und damit auch zum ersten Mal seit dem Sendeplatzwechsel knackte die Serie wieder die 10-Prozent-Marke. 10,2 Prozent Marktanteil standen bei den 14- bis 49-jährigen in dieser Woche auf dem Konto, auch die Gesamt-Reichweite lag mit 2,81 Millionen Zuschauern auf dem höchsten Wert seit dem Wechsel auf den Montag.

Davon profitierte im Anschluss auch "Navy CIS: New Orleans", das zum Finale der zweiten Staffel in der Zielgruppe ebenfalls den bislang besten Marktanteil am Montagabend erreichte. Mit 9,1 Prozent blieb der zwar einstellig, angesichts eines Senderschnitts von derzeit 8,2 Prozent im Januar lag die Serie aber trotzdem über den inzwischen üblichen Sat.1-Normalwerten. 2,4 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

Danach war's dann allerdings vorbei mit den zufriedenstellenden Quoten: "Elementary" kam ab 22:10 Uhr nicht über 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus - das kann man zum Teil mit der übermächtigen Konkurrenz durch das Dschungelcamp erklären - allerdings holten auch die letzten drei Folgen nur Marktanteile zwischen 5,3 und 6,3 Prozent. Besser hielt sich das schon ProSieben gegen den Dschungel: Dank "The Big Bang Theory" pendelte ProSieben während der Dschungel-Zeit trotzdem um die 10-Prozent-Marke. Zum Start in den Abend sorgten Sheldon, Penny & Co. schon für 17,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und machten ProSieben um diese Zeit zum Marktführer, auch wenn es im Vergleich zur vergangenen Woche einen Marktanteils-Rückgang um 1,2 Prozentpunkte zu vermelden gab.

Die Privatsender der zweiten Generation blieben am Montag blass. "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca" erzielte bei Vox ab 20:15 Uhr 6,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, eine alte Auswanderer-Folge in Konkurrenz zum Dschungelcamp musste sich dann mit 4,6 Prozent zufrieden geben. Bei kabel eins lief schon der Film "Die drei Musketiere" um 20:15 Uhr mit 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nicht gut, Jackie Chan konnte im Anschluss mit 3,4 Prozent Marktanteil dann noch weniger ausrichten. Bei RTL II bleiben "Die Geissens" im Quotentief: 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für die erste, sogar nur 3,8 Prozent für die zweite Folge des Abends sind alles andere als zufriedenstellend. Alte Folgen von "Die Reimanns" und "Traumfrau gesucht" waren mit 2,7 bzw. 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gegen das Dschungelcamp dann völlig chancenlos.