"Dschungelcamp" siegt - aber fällt auf ein Staffeltief

© RTL

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" war am Dienstag die meistgesehene Serie bei Jung und Alt. Es gibt aber auch Wermutstropfen: Zum ersten Mal seit 2015 fiel die Reichweite wieder unter die 6-Millionen-Marke.

5,75 Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstag im Schnitt das Geschehen im Dschungelcamp - damit sicherte sich RTL den Tagessieg beim Gesamtpublikum noch vor "In aller Freundschaft", das im Ersten 5,42 Millionen Zuschauer verfolgten. Den Sieg in der klassischen Zielgruppe hat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" quasi ohnehin gepachtet, hier kam wie üblich kein anderes Format aus Reichweitensicht auch nur in die Nähe. Mit 41,6 Prozent hielt sich der Marktanteil der erneut bis nach Mitternacht ausgedehten Show erneut auf einem herausragenden Niveau.

Und trotzdem gibt's auch einen Wermutstrofen, der an dieser Stelle nicht verschwiegen werden soll: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" fiel damit zum ersten Mal in diesem Jahr unter die Marke von sechs Millionen Zuschauern. Seit 2013 passierte das zuvor nur ein einziges Mal - nämlich vor zwei Jahren an einem Sonntagabend.

Während das Dschungelcamp trotzdem glänzte, blieb "Bones" eher blass. Zwar ging's im Vergleich zur überraschend schwachen Vorwoche wieder um über drei Prozentpunkte nach oben, mit 13,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die Krimiserie trotzdem allenfalls Mittelmaß. 2,86 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Die Wiederholung einer alten Folge direkt im Anschluss musste sich dann mit 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben und lag in etwa gleichauf mit "Eintein" bei Sat.1.

Apropos Serien bei RTL: Der Ableger RTLplus startete am Dienstag mit der Ausstrahlung der einstigen Eigenproduktion "Balko". Allzu viele Zuschauer konnte der Sender damit aber nicht anlocken: Der Marktanteil lag um 20:15 Uhr bei 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die zweite Folge kam auf 0,4 Prozent. 90.000 Zuschauer sahen jeweils insgesamt zu. Dafür schlägt sich in diesen Tagen am Vorabend "Ruck Zuck" richtig gut, obwohl nur Wiederholungen zu sehen sind. Doch auch am Dienstag reichte es wieder für 1,3 und 1,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen bis zu 220.000 Zuschauer zu.