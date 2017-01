Ein Fall für den Arzt: Sat.1 mit desolaten Quoten

© Sat.1

Die Doku "15 Dinge, die Sie Ihren Arzt fragen sollten" traf am Mittwoch überhaupt nicht den Nerv der Sat.1-Zuschauer und sorgte dafür, dass der Sender noch hinter ZDFneo landete. Für die ProSieben-Serie "Limitless" gab's indes ein neues Tief.

Bei Sat.1 ging's am Mittwochabend mehr als zwei Stunden lang um "15 Dinge, die Sie Ihren Arzt besser fragen sollten" - doch mit Blick auf die Quoten wäre man wohl in Unterföhring ganz gut beraten, selbst schleunigst den Arzt zu rufen. Mit nur 460.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete das Format um 20:15 Uhr einen Marktanteil von gerade mal 4,6 Prozent in der Zielgruppe, sodass sich der Sender hinter Vox und RTL II einreihen musste.

Schlimmer noch: Mit insgesamt 1,22 Millionen Zuschauern landete Sat.1 sogar hinter ZDFneo, wo die Krimireihe "Das Duo" von 1,59 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Auch eine "Wilsberg"-Wiederholung war anschließend mit 1,30 Millionen Zuschauern noch gefragt. Für Sat.1 lief's im weiteren Verlauf des Abends dagegen sogar noch schlechter: In Konkurrenz zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sackten zwei Folhgen der "Focus TV"-Reportage auf Marktanteile von 3,3 und 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab.

Hinzu kommt, dass Sat.1 auch tagsüber nicht allzu viel reißen konnte: Nach dem "Frühstücksfernsehen" gelang einzig der um 14:00 Uhr ausgestrahlten Folge von "Auf Streife" ein zweistelliger Marktanteil. Besonders hart traf es um 17:00 Uhr die Scripted Reality "Verdächtig - Detektei Wolloscheck deckt auf", die mit nur 4,6 Prozent Marktanteil völlig versagte. Immerhin steigerte sich "Auf Streife - Die Spezialisten" um 18:00 Uhr auf 9,4 Prozent Marktanteil, ehe "Die Ruhrpottwache" noch auf 9,0 Prozent in der Zielgruppe kam.

Keine guten Nachrichten kommen indes auch für ProSieben, wo die kürzlich gestartete US-Serie "Limitless" neue Tiefstwerte hinnehmen musste. 1,49 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, eine Stunde später wurden nur noch 1,30 Millionen gezählt. Beim jungen Publikum ging der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf enttäuschende 8,5 Prozent zurück. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen war "Limitless" noch mit mehr als elf Prozent gestartet. "Two and a half Men" fiel später am Abend übrigens sogar gegen den Dschungel zwischenzeitlich auf miese 4,8 Prozent Marktanteil.