Kader Loth kann dem "Frauentausch" nicht helfen

Die Fans von Kader Loth hatten am Donnerstag die Qual der Wahl, weil sie nicht nur im Dschungel zu sehen war, sondern auch in einem Promi-Special des "Frauentauschs". Diese Programmierung brachte RTL II jedoch kein Glück.

Weil Kader Loth gerade durch ihre Teilnahme am RTL-Dschungelcamp große Aufmerksamkeit erhält, hielt es RTL II für eine gute Idee, noch einmal jene "Frauentausch"-Folge auszugraben, in der das Boulevard-Sternchen vor einigen Jahren mitwirkte. Dass die Hälfte der Folge in direkter Konkurrenz zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" lief, erwies sich allerdings dann doch nicht als ganz so kluger Schachzug, wie der Blick auf die schwachen Quoten offenbart.

Lediglich 670.000 Zuschauer konnten sich am Donnerstag ab 21:15 Uhr für das "Promi-Special" erwärmen, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei mageren 4,0 Prozent. Mit einer weiteren "Frauentausch"-Wiederholung kam RTL II am späten Abend zudem nicht über 250.000 Zuschauer und einen ernüchternden Marktanteil von 3,4 Prozent hinaus. Am besten schlugen sich da noch die "Kochprofis", die zu Beginn des Abends mit einer Wiederholung aber ebenfalls blass blieben und bei mäßigen 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängenblieben.

Von den kleinen Sendern schlug sich unterdessen DMAX am späten Abend in Konkurrenz zum Dschungelcamp mit Marktanteilen von mehr als zwei Prozent für "Tödliches Dilemma" und "Fast N'Loud" sehr wacker, während Sat.1 Gold zu später Stunde dank seiner Ermittler noch einmal aufdrehte. So verzeichnete "Lenßen & Partner" um 23:35 Uhr etwa noch 390.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "K11" steigerte sich danach sogar auf richtig gute 3,0 Prozent.

Ein Auf und Ab bei den Quoten gab's für RTL Nitro, wo "Ronny's Popshow" weiter kein allzu großer Erfolg beschieden ist. 180.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 0,8 Prozent in der Zielgruppe waren das magere Ergebnis. Dafür lief's für die anschließende Doku "Sweet Dreams - Die Musik der 80er" mit 1,5 Prozent Marktanteil deutlich besser. "Top Gear" enttäuschte dagegen zunächst mit lediglich 0,5 Prozent, steigerte sich mit zwei weiteren Folge dann aber doch noch auf bis zu 1,7 Prozent. Zufrieden kann man zudem bei One sein, wo zwei Folgen des "Tatortreinigers" zum Start in den Abend mit jeweils 370.000 Zuschauern und Marktanteilen von 2,0 und 2,1 Prozent beim jungen Publikum überzeugten.