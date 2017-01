ZDFneo trotzt Dschungel, "Popshow" überrascht

© RTL Nitro / Ruprecht Stempell

Mit dem Science-Fiction-Streifen "Judge Dredd" punktete ZDFneo am Samstagabend insbesondere bei den Jungen gegen den Dschungel. RTL Nitro überzeugte derweil abseits der Primetime, wo "Ronnys Popshow" in der Wiederholung plötzlich einen Bestwert erzielte.

Einfach haben es die Sender gegen das Dschungelcamp bei RTL nicht. Dass man mit dem richtigen Programm aber durchaus eine Chance haben kann, zeigte am Samstag ZDFneo. Während es dort in der Primetime noch mau lief und "Mystery Men" insgesamt nur 160.000 Zuschauer unterhielt, steigerte sich der Sender trotz Dschungels im Gegenprogramm im Anschluss mit "Judge Dredd" auf gute 380.000 Zuschauer. Der Marktanteil verdreifachte sich nahezu auf 1,4 Prozent. Besonders gut lief es für den Science-Fiction-Streifen dabei in der jungen Zielgruppe. 210.000 Zuschauer sahen "Judge Dredd", womit ZDFneo gute 2,1 Prozent erreichte. Bei "Mystery Men" waren es zuvor noch nur 0,8 Prozent und 90.000 Zuschauer.

ZDFneo bildete dabei aber am Samstag tatsächlich eher eine Ausnahme, die kleineren Sender taten sich schwer darin, gegen den Dschungel aufzufallen. sixx etwa erreichte mit "Die Liebesflüsterin" nur 60.000 Zuschauer in der Zielgruppe und damit nicht mehr als 0,7 Prozent. Zur besten Sendezeit sahen bei "Küsse à la carte" immerhin noch doppelt so viele Zuschauer drin; auch der Marktanteil fiel mit 1,2 Prozent noch spürbar höher aus. Selbst DMAX musste sich bei "1000 Wege, ins Gras zu beißen" mit nur 160.000 Zuschauern begnügen. In der Zielgruppe schalteten dabei nur zwischen 80.000 und 100.000 Zuschauer ein, womit sich der Männerkanal zwischen 0,8 und 1,0 Prozent bewegte. Auch "Rick and Morty" brachte es nur auf 0,8 Prozent, "Robot Chicken" pendelte zwischen 1,2 und 0,8 Prozent.

Zufrieden sein darf man unterdessen beim Disney Channel mit der Performance in der Primetime. Nachdem es am Freitagabend für "Arielle, die Meerjungfrau 2 – Sehnsucht nach dem Meer" mit 2,6 Prozent bereits toll lief, erzielte "Happy Feet 2" zur besten Sendezeit mit 200.000 Zuschauern nun immerhin gute zwei Prozent. Insgesamt sahen 440.000 Zuschauer den Animationsfilm. "Familie Feuerstein" konnte direkt im Anschluss anfangs noch 340.000 Zuschauer bei der Stange halten. Bis zur dritten Folge blieben 180.000 Zuschauer übrig. In der Zielgruppe waren es zunächst 190.000 Zuschauer und durchaus gute 1,9 Prozent, ehe es über 1,4 auf letztlich 0,9 Prozent nach unten ging.

RTL Nitro überzeugte unterdessen vor allem abseits der Primetime – und konnte am Vorabend plötzlich auch mit "Ronnys Popshow" überzeugen. 330.000 Zuschauer sahen dort die Wiederholung der aktuellen Folge und damit übrigens auch mehr als bei der Erstausstrahlung, die am Donnerstag zur besten Sendezeit noch von nur 180.000 Zuschauern eingeschaltet wurde. RTL Nitro erreichte damit insgesamt 1,1 Prozent und konnte insbesondere in der Zielgruppe punkten. Dort schalteten 220.000 Zuschauer "Ronnys Popshow" ein, die damit tolle 2,6 Prozent erzielte. Auch "Sweet Dreams – Die Musik der 80er" überzeugte zuvor in der Wiederholung und unterhielt in der Zielgruppe 180.000 Zuschauer, womit ebenfalls 2,6 Prozent erreicht wurden. Am Nachmittag erreichte "Pawn Stars" zudem zwischen 2,2 und 2,8 Prozent. Gegen Mittag stand beim "A-Team" sogar die 3 vor dem Komma.