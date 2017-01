"It takes 2" verliert Zuschauer, Sat.1 hinter kabel eins

© RTL/Marie Schmidt

Nichts zu holen für die Shows am Sonntag: Sowohl RTL als auch Sat.1 mussten herbe Rückschläge einstecken, während "It takes 2" in der zweiten Woche in den einstelligen Bereich fiel, erhielt das "Duell der Stars" endgültig den Gnadenstoß.

Mit 3,12 Millionen Zuschauern und 12,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum ist die neue RTL-Show "It takes 2" in der vergangenen Woche nicht überragend gestartet, war aber immerhin auch kein Totalausfall. Viele Zuschauer konnten bei der Premiere aber ganz offenbar nicht überzeugt werden, denn schon an diesem Sonntag ging es für die Show deutlich bergab. Die zweite Ausgabe sahen sich nämlich nur noch 2,47 Millionen Menschen an. Binnen Wochenfrist gingen also mehr als 600.000 Zuschauer verloren - ohne den Dschungel im Nachgang dürfte es sogar noch schwieriger für das Format werden.

Auch beim jungen Publikum musste RTL einen herben Rückschlag einstecken. 1,21 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 9,3 Prozent und den Sturz in die Einstelligkeit. Neben "Vermisst" hatten am Vorabend auch noch "RTL Aktuell" und "Exklusiv - Weekend" mehr junge Zuschauer als die Show in der Primetime. In einer eigenen Liga spielte erneut der Dschungel, der am Sonntag aber gewohnt Zuschauer verlor. Dennoch waren 6,09 Millionen Menschen mit dabei, in der Zielgruppe reichte das für 34,0 Prozent Marktanteil. Und während sich der Dschungel beim jungen Publikum den Tagessieg sicherte, musste man beim Gesamtpublikum den "Tatort" im Ersten den Vortritt lassen.

Noch größere Probleme als RTL mit seinem Show-Sonntag hat Sat.1: In den ersten zwei Wochen lag das "Duell der Stars" dort noch auf einem konstant schlechten Niveau, an diesem Sonntag ging es sogar noch einmal deutlich bergab. Die neueste Ausgabe kam nur noch auf 1,27 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 4,7 Prozent. Zu allem Übel machte dann auch noch "The Biggest Loser" am Vorabend Probleme: In der vergangenen Woche noch gut mit 13,1 Prozent Marktanteil gestartet, ging es nun auf 9,4 Prozent zurück. Das war der niedrigste Marktanteil seit April 2015. Insgesamt schalteten 1,75 Millionen Menschen ein.

Sat.1 musste sich in der Primetime sogar kabel eins geschlagen geben, das mal wieder auf die "Größten Trends 2017" setzte und dabei Freizeitparks beleuchtete. Das wollten im Schnitt 1,19 Millionen Menschen sehen, bei den 14- bis 49-Jährigen holte der Sender damit solide 5,8 Prozent. "Abenteuer Leben Spezial" kam am Abend gegen den Dschungel nicht über 2,4 Prozent Marktanteil hinaus.