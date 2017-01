Sat.1-Krimis zurück in der Realität, "Big Bang" stark

© CBS Studios

Nach dem kurzzeitigen Mini-Aufschwung in der vergangenen Woche ist der Sat.1-Krimimontag nun schon wieder in der Realität angekommen. Bei ProSieben holte "The Big Bang Theory" derweil den besten Marktanteil seit September 2016.

Mit 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hat "Navy CIS" in der vergangenen Woche den besten Wert seit Oktober erzielt (DWDL.de berichtete). Nun herrscht aber bereits wieder bittere Realität: 990.000 junge Zuschauer sorgten am Montag nur für 8,9 Prozent. "Navy CIS" dümpelt damit weiterhin im Quoten-Niemandsland herum. Insgesamt schalteten 2,46 Millionen Menschen zu, das waren rund 350.000 weniger als noch vor einer Woche.

Im Anschluss startete die neue Staffel von "Navy CIS: L.A." und erreichte noch 2,37 Millionen Zuschauer, auch davon waren 990.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum kletterte leicht auf 9,1 Prozent. Damit überflügelt die Serie zwar den Sat.1-Senderschnitt, der kann angesichts der niedrigen Höhe aber nur bedingt als Maßstab genommen werden. "Navy CIS: L.A." lag immerhin auch über dem Schnitt der vergangenen Staffel, im vergangenen Jahr reichte es für die Serie nur zu 8,2 Prozent. "Elementary" und "Castle" hatten im Anschluss gegen das Dschungelcamp wenig überraschend keine Chance und versagten mit 5,3 und 5,1 Prozent Marktanteil.

Einen besseren Tag erwischte dagegen "Auf Streife". Schon am Nachmittag um 15 Uhr reichte es zu 11,6 Prozent Marktanteil, davor und danach holte das Format jeweils 9,5 Prozent. Richtig gut präsentierte sich "Auf Streife - Die Spezialisten" aber am Vorabend, als 1,92 Millionen Menschen einschalteten und beim jungen Publikum für 13,3 Prozent Marktanteil sorgten. Das war der beste Wert seit November. "Die Ruhrpottwache" fiel im Anschluss auf 8,6 Prozent zurück.

Stark laufen auch weiterhin die neuen "Big Bang Theory"-Folgen bei ProSieben. 2,92 Millionen sahen sich am Montag zur besten Sendezeit die neueste Episode an, der Marktanteil betrug da starke 19,7 Prozent. Besser lief es zuletzt im September. Drei weitere Folgen hielten sich noch bei zweistelligen Marktanteilen, gegen den Dschungel fielen die Nerds dann auf einstellige Werte. Weiterhin kein Glück hat RTL II mit den "Geissens": Zwei neue Folgen der Millionärs-Familie blieben bei 4,5 und 3,7 Prozent Marktanteil hängen. Damit war RTL II das Schlusslicht der großen acht Sender.